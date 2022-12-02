《极品飞车 22：不羁》 今日正式发售，GTX 1050Ti 显卡就能玩

IT之家 12 月 2 日消息，《极品飞车 22：不羁》将于 12 月 2 日发售（标准版 248 元，豪华版 288 元），登陆 PC，PS5 和 Xbox Series X|S 平台，发稿时距离解禁还有两个小时，不过预购 《极品飞车：不羁》尊享版的玩家可提前 3 天抢先游玩。

《极品飞车：不羁》是 Criterion Games 制作、EA 发行的赛车游戏作品，游戏支持简体中文字幕与配音。游戏背景发生在虚构的芝加哥湖岸城，游戏将融合动漫元素且更年轻化，比如车辆速度达到一定程度后，就会出现火焰、烟雾和速度线等动漫特效。

IT之家曾报道，《极品飞车 22：不羁》的 PC 配置需求已经公布，最低只需 GTX 1050Ti 便可游玩。

针对最低要求，PC 玩家需要 AMD 锐龙 5 2600 或英特尔酷睿 i5-8600，8GB 内存，以及 AMD Radeon RX 570 或 NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti。在推荐配置方面，Criterion 推荐 AMD Ryzen 5 3600 或 Inte Core i7-8700, 16GB 内存，AMD Radeon RX5700 或 NVIDIA GeForce RTX 2070。不过目前官方没有给出最低配置和推荐配置所对应的画面设置级别。

尊享版除了提前游玩游戏，还提供四款汽车，比如奔驰 AMG GT Black Series 2020，VW Mk1 Golf Gti 1976，Palace 品牌皮肤和驾驶特效。