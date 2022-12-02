如果没有吞剑表演，这个关系到千万人健康的仪器就不会诞生

除去那些吞可伸缩剑的假把戏，一直以为吞剑就是街边小巷的卖艺杂技，并没有什么正统的组织。

后来查资料才知道，吞剑原来是有组织的，叫“国际吞剑协会”（SSAI），不过成员并不多，现在只有 75 人，想想也不可能太多，毕竟吞剑刮伤消化道的艺人不在少数。

一项对 46 位吞剑表演者调查中，有 6 位喉咙和食道被穿过孔，19 位吞剑者在学习这项艺术时喉咙痛过。自 1880 年以来，已有 29 人因吞剑伤害而死亡。所以，这并不是一件开玩笑的事。

这门危险的艺术诞生于古希腊，大约在公元 8 世纪传入中国，一直以来都是杂技表演的一部分。但你可敢想，这危险的杂耍居然和内窥镜的诞生有紧密的联系。

在内窥镜诞生之前，医生想要检查人的食管是件挺费劲的事。1807 年，法兰克福的医师波什尼（Bozzini）提出了一个解决方案，在口咽弯曲的部分用一个反光镜反射光线，可以进行食管的检查。不过，这一方法还是有很强的局限性，最多只能到食管的一半，并不能到胃。

19 世纪，一个叫阿道夫・库斯摩尔（Adolf Kussmaul）的德国医生，一直想办法看到病人胃部的病灶，好给出正确的治疗方案。

库斯摩尔深知想要让光线穿过食道不是件容易事，于是花钱找来了一个专业的吞剑人，看他是怎么把剑吞进去的。

他发现，吞剑人只用一个简单的动作便完成了危险操作：通过仰头并且放松肌肉，口咽部的角度消除了，剑可以畅通无阻地进入食道。

即便今天看来如此简单的解决方案，在当时困扰了食管镜检查术发展达 60 年之久。

在吞剑人的启示下，库斯摩尔改变了病人的头位和操作技术，以吞剑人为实验对象，顺利插入 47cm 长的直管，可以直视胃内情况。

但光线的进入依旧是个问题，库斯摩尔通过直管只能勉强看到胃内几个气泡，其他什么也看不清。

这就得提到灯泡之父爱迪生了，他发明了一种以铂丝为光源，用电加热的照明系统。后来这套设备由维也纳著名仪器制造商 Leiter 制造，将此应用于带弯曲的食管镜。

为了验证这一产品，Leiter 拜访了库斯摩尔，才知道直管同样可以用在直管检查食道。回到维也纳后，Leiter 向另一位著名的外科医生推荐了这一器械，得到了认可。于是乎，世界上第一台临床使用的胃镜诞生。

1881 年，那位外科医生发表了应用直管检查食道和胃的经验，使得直管镜得以推广。可以说，胃镜的发明跟吞剑人有着密不可分的关系。

你以为到这就结束了吗？吞剑人对胃镜检查做出的贡献远不止于此。

为了证实吞剑人是否将剑插到胃，1969 年，一位医生对吞剑人做了 X 光检查，X 光下，吞剑人果真将一支 48cm 的剑吞进了胃中。

医生发现，吞剑方法是有规律可循的：首先得直立，然后把头往后仰，接着在吞的时候轻轻吸一口气，把剑“吸”进去。最重要的是不能紧张，食道入口保持松弛，下颌和舌骨前移，让口腔和食管形成顺畅的直通道，才能让剑顺利插入食管。

后来，医生将吞剑人的体位特点，建立了后来被广泛应用的“先高后低”食管胃镜检查体位。

现在想想，其实如果你在做胃镜检查的时候，在某种程度上也算一个吞剑人，只不过没有危险的那种。

参考资料：

https://shimo.im/docs/vVAXVjdyznC9dEqm/

本文来自微信公众号：把科学带回家 （ID：steamforkids），作者：苏澄宇