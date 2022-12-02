请尽快升级，谷歌 Chrome 浏览器、火狐 Firefox 浏览器用户需警惕间谍软件 Heliconia

IT之家 12 月 2 日消息，谷歌威胁分析小组（TAG）本周三发布警告，商业间谍软件 Heliconia 正利用谷歌 Chrome 浏览器、火狐浏览器 Firefox 和 Microsoft Defender 安全软件中存在的漏洞窃取用户数据。

谷歌 TAG 团队表示在一份匿名的 Chrome 错误报告中发现了这个框架，其指令和源代码叫做“Heliconia Noise”、“Heliconia Soft”和“Files”。

TAG 团队通过对错误报告的分析之后，锁定了背后的开发者可能是西班牙巴塞罗那的安全公司 Variston IT，不过后者目前并未作出回应。

IT之家了解到，这三个组件执行以下功能：Heliconia Noise 是一个网络框架，用于部署 Chrome 浏览器渲染器漏洞（现已修复），逃离浏览器的沙盒封锁；Heliconia Soft 是一个网络框架，用于部署 Windows Defender 的 PDF 漏洞；Files 是一套用于 Linux 和 Windows 的 Firefox 漏洞。

TAG 团队表示，谷歌、微软和 Mozilla 在 2021 年和 2022 年初修复了这个漏洞，如果用户已经升级到最新版本应该不会受到影响。TAG 公司还在谷歌的安全浏览服务中增加了一个 Heliconia 检测机制，并敦促互联网用户保持他们的浏览器和软件的更新。