首页
辣品
设置
  • 日夜间
    白天
  • 主题色
投稿
订阅
软媒应用
首页 > 软件之家>Chrome

请尽快升级，谷歌 Chrome 浏览器、火狐 Firefox 浏览器用户需警惕间谍软件 Heliconia

2022/12/2 13:28:03 来源：IT之家 作者：故渊 责编：故渊
评论：

IT之家 12 月 2 日消息，谷歌威胁分析小组（TAG）本周三发布警告商业间谍软件 Heliconia 正利用谷歌 Chrome 浏览器、火狐浏览器 Firefox 和 Microsoft Defender 安全软件中存在的漏洞窃取用户数据。

谷歌 TAG 团队表示在一份匿名的 Chrome 错误报告中发现了这个框架，其指令和源代码叫做“Heliconia Noise”、“Heliconia Soft”和“Files”。

TAG 团队通过对错误报告的分析之后，锁定了背后的开发者可能是西班牙巴塞罗那的安全公司 Variston IT，不过后者目前并未作出回应。

IT之家了解到，这三个组件执行以下功能：Heliconia Noise 是一个网络框架，用于部署 Chrome 浏览器渲染器漏洞（现已修复），逃离浏览器的沙盒封锁；Heliconia Soft 是一个网络框架，用于部署 Windows Defender 的 PDF 漏洞；Files 是一套用于 Linux 和 Windows 的 Firefox 漏洞。

TAG 团队表示，谷歌、微软和 Mozilla 在 2021 年和 2022 年初修复了这个漏洞，如果用户已经升级到最新版本应该不会受到影响。TAG 公司还在谷歌的安全浏览服务中增加了一个 Heliconia 检测机制，并敦促互联网用户保持他们的浏览器和软件的更新。

下载IT之家APP，分享赚金币换豪礼

相关文章

关键词：FirefoxChrome

软媒旗下网站： IT之家 辣品 - 超值导购，优惠券 最会买 - 返利返现优惠券 iPhone之家 Win7之家 Win10之家 Win11之家

软媒旗下软件： 魔方 云日历 酷点桌面 Win7优化大师 Win10优化大师 软媒手机APP应用