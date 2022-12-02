AMD Instinct MI300 APU 成功运行，采用 Zen 4 和 CDNA 3 架构

IT之家 12 月 2 日消息，AMD 首席技术官 Mark Papermaster 在富国银行 2022 年第六届 TMT 峰会上表示，该公司用于数据中心和高性能计算的下一代 Instinct MI300 加速处理单元已经在 AMD 的实验室中启动并运行。

AMD Instinct MI300 APU 采用了 AMD 的 Zen 4 和 CDNA 3 架构，将用于美国 El Capitan 超算，预计该超算将在 2024 年投入使用，FP 64 峰值计算性能突破 2 ExaFLOPS。

AMD 的 Instinct MI300 是一款多芯片 APU，搭载 Zen 4 通用 x86 内核和基于 CDNA 3 的计算 GPU，共享统一的封装内存池，包括 Infinity Cache 高速缓存和 HBM 共享内存设计。AMD 将使用台积电的 N5（5nm 级）制造工艺为 MI300 生产 CPU / GPU 小芯片，但该公司未透露 Instinct MI300 的 CPU 核心数和 GPU 流处理器数量。

IT之家了解到，Papermaster 还透露，AMD 预计将于 2023 年上半年推出与 AWS Graviton 系列等 Arm 服务器竞争的 EPYC Bergamo 处理器，采用 Zen 4C 架构。

AMD EPYC Bergamo 处理器将具有多达 128 个核心，并将针对 HBM 驱动的 Xeon 芯片以及苹果、亚马逊和谷歌的服务器产品进行优化，使用 SP5 插槽，针对更高吞吐量的工作负载进行了优化。

此外，AMD Genoa-X CPU 预计将于 2023 年第三季度末 / 第一季度初投入生产，并将于 2023 年年中左右推出，将采用与带有 3D V-Cache 的 Milan-X 芯片类似的设计方法。Genoa-X CPU 将配备超过 1GB 的 L3 缓存，同时基于 Zen 4 架构最高 96 内核。