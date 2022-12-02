《天命奇御：归途》延期至 12 月 13 日发售，官方甩锅给小猫

IT之家 12 月 2 日消息，《天命奇御：归途》是甲山林娱乐旗下国产武侠单机游戏《天命奇御》系列的衍生续作，官方今日宣布游戏无法在原定的 12 月 5 日发售，将延期至 12 月 13 日。

甲山林娱乐给出的延期原因也比较有意思，大家直接看原文吧：

各位少侠实在抱歉！

因一些意外状况，阿御无法在原定的 12 月 5 日与大家相见了 TnT

事情的起因是这样的......

程序哥哥为了给各位少侠带来更好的游戏版本，夜以继日地进行游戏的最后优化与调整。程序哥哥家中有一幼猫无人照料所以只好带到公司，一手喂奶瓶一手码程序，好辛苦（kuaihuo）......

在程序哥哥抵定好版本一切准备就绪后，按下了包版机进行包版。程序哥哥终于放松下来，可以和大家一同去吃午饭啦！ 他心里期待着用餐后，即可将上市版本发布到后台，开开心心地准备 12 月 5 日让各位少侠「重入江湖」。

谁料...... 就在大家久违地开心饱餐回到工作岗位时，竟然见到了包版机器上面有老鼠！！！ 喔，说错了，是有只猫...... 究竟发生了什么事情，少侠们猜到了吗？

总之，这只小奶猫与程序哥哥的「归途」更加遥远了，少侠们与「归途」相见也更加晚了些。

为此，阿御携手“罪魁祸首“在此郑重地向大家致歉，还请各位少侠再耐心等待些许时日。

12 月 13 日我们再与各位少侠一同步入「归途」！