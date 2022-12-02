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《天命奇御：归途》延期至 12 月 13 日发售，官方甩锅给小猫

2022/12/2 15:36:18 来源：IT之家 作者：汪淼 责编：汪淼
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IT之家 12 月 2 日消息，《天命奇御：归途》是甲山林娱乐旗下国产武侠单机游戏《天命奇御》系列的衍生续作，官方今日宣布游戏无法在原定的 12 月 5 日发售，将延期至 12 月 13 日

甲山林娱乐给出的延期原因也比较有意思，大家直接看原文吧：

各位少侠实在抱歉！

因一些意外状况，阿御无法在原定的 12 月 5 日与大家相见了 TnT

事情的起因是这样的......

程序哥哥为了给各位少侠带来更好的游戏版本，夜以继日地进行游戏的最后优化与调整。程序哥哥家中有一幼猫无人照料所以只好带到公司，一手喂奶瓶一手码程序，好辛苦（kuaihuo）......

在程序哥哥抵定好版本一切准备就绪后，按下了包版机进行包版。程序哥哥终于放松下来，可以和大家一同去吃午饭啦！ 他心里期待着用餐后，即可将上市版本发布到后台，开开心心地准备 12 月 5 日让各位少侠「重入江湖」。

谁料...... 就在大家久违地开心饱餐回到工作岗位时，竟然见到了包版机器上面有老鼠！！！ 喔，说错了，是有只猫...... 究竟发生了什么事情，少侠们猜到了吗？

总之，这只小奶猫与程序哥哥的「归途」更加遥远了，少侠们与「归途」相见也更加晚了些。

为此，阿御携手“罪魁祸首“在此郑重地向大家致歉，还请各位少侠再耐心等待些许时日。

12 月 13 日我们再与各位少侠一同步入「归途」！

▲ 图自甲山林娱乐

IT之家了解到，《天命奇御：归途》原价为 49 元，首发活动期间 5 折 24.5 元 (12 月 13 日-12 月 22 日)，需要拥有此前的《天命奇御》任意作品才能享受优惠。

《天命奇御：归途》是由甲山林娱乐开发的原创武侠单机《天命奇御》系列的衍生内容游戏，是一款包含 Roguelite 随机要素的动作角色扮演游戏

《天命奇御：归途》主角立绘公开 开启全新奇御体验

游戏中玩家将扮演主人翁诸葛羽，因一场意外，遭受重创陷入昏迷，醒来之后发现自己来到了一个陌生的地方，通过神秘力量的指引，逐渐找回丧失的过往记忆。在一路过关斩将的过程中，不断收集天赋、获取信物、搭配招式，形成独特的战斗流派，体验不同的关卡路线和战斗节奏，最终击败环伺的强敌，寻回失去的记忆，并踏上回归的旅途。

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关键词：天命奇御：归途

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