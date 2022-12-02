比亚迪 11 月新能源汽车销量 23.04 万辆，同比暴涨 152.6%

IT之家 12 月 2 日消息，比亚迪股份今日在港交所公布了 2022 年 11 月产销快报，11 月新能源汽车销量 23.04 万辆，去年同期 9.12 万辆，同比暴涨 152.6%；本年累计 162.8 万辆，去年累计 50.98 万辆，累计同比暴涨 219.38%。

其中，纯电动乘用车 11 月销量 11.39 万辆，去年同期 4.31 万辆，同比暴涨 164%；插电式混合动力乘用车 11 月销量 11.6 万辆，去年同期 4.39 万辆，同比暴涨 164%。

IT之家了解到，比亚迪 2022 年 11 月海外销售新能源乘用车合计 12318 辆，新能源汽车动力电池及储能电池装机总量约为 11.003 GWh，2022 年累计装机总量约为 78.684 GWh。

比亚迪已在 11 月 16 日达成了 300 万辆新能源汽车下线的里程碑。目前，比亚迪旗下新能源乘用车包括 DM 和 EV 两种路线，拥有汉、唐、宋、秦、元等王朝系列车型和海豹、海豚、驱逐舰等海洋系列车型。

比亚迪还将于推出两个新品牌，未来，比亚迪将形成比亚迪品牌（王朝、海洋）、腾势品牌、仰望品牌、专业个性化全新品牌矩阵，覆盖从家用到豪华、从大众到个性化，满足用户多方位、全场景用车需求。