2 命雷神氪两单：京东 A+ 会员 9 折充值 App Store

京东现已上线“Apple 产品自营店 A + 会员”，年费售价 99 元：点此购买（京享值低于 6000 分则为 1999 元）。

建议各位小伙伴都试试看“自己的账号”买下此会员需要多少钱（无需付款），如果京享值≥6000 分，但依旧需 1999 元，则证明已在“黑号”的边缘哦~

今日 A + 会员可领 500-30 元或 500-50 元 App Store 充值优惠券（点此领券），实付 450 或 470 元，相当于立打 9~9.4 折：

成为 A + 会员，可享以下权益（仅限在 Apple 产品自营店购买的产品）：

每月领 1 次以旧换新权益金 *

iPhone、iPad、Mac、Watch、Airpods 2 次只换不修服务（每次仅支持 1 个产品 + 保外维修不可使用）

原厂配件维修 5 折券 2 张（屏幕、电池换新 ** 等可用）

单支 AirPods 5 折优惠

原厂配件 94 折券

97 折 App Store 充值卡

京东家医 24h 免费问诊

* “以旧换新权益金”可以理解为“新款机型的 94 折优惠券”（目前大多数小伙伴为 94 折），如果享受了“以旧换新权益金”后取消换机订单，京东将保留追究取消换机订单补齐权益金的权利，不建议出闲鱼哦。

** 电池换新券仅限在京东自营购买的苹果产品 +“健康度低于 80%”的情况使用。

*** 现售会员较老版权益变更较大，建议小伙伴们阅读须知后再下单。

京东 Apple 产品自营店 A + 会员：点此购买

本文用于传递优惠信息，节省甄选时间，结果仅供参考。

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