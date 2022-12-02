短信不能开 QQ 会员了，运营商短信开通腾讯相关业务功能下线

IT之家 12 月 2 日消息，据腾讯客服消息，因运营商与腾讯公司业务合作调整的整体安排，所有合作的短信业务（即通过发送短信指令开通的腾讯业务）预计在 11 月份关闭下线业务。

用户此前可以通过发送短信来开通 QQ 会员、QQ 黄钻、QQ 绿钻、QQ 红钻、QQ 粉钻、QQ 紫钻等业务，根据手机运营商及地区不同所需发送短信指令、接入号以及资费均不一样。

以超级 QQ 会员为例：

一、移动手机用户：

1、开通方法：请通过手机编辑短信内容：88 发送到 10661700，根据回复短信提示进行办理即可；

2、业务绑定 QQ 方法：请通过开通服务手机号码发送 BD，QQ 号码，密码到 1066170015 即可完毕绑定操作。

二、联通手机用户：

1、开通方式：请通过手机编辑短信内容：HQ 发送到 10661700，根据回复短信提示进行办理即可；

2、业务绑定 QQ 方法：请通过开通服务手机号码发送 BD，QQ 号码，密码到 1066170015 即可完毕绑定操作；

注：由于湖北、四川、山西及广东地区，因系统调整，暂无法通过手机开通，其他地区均可正常开通。

三、电信手机用户：

1、开通方式：请通过手机编辑短信内容：HQ 发送到 10661700，根据回复短信提示进行办理即可；

2、业务绑定 QQ 方法：请通过开通服务手机号码发送 BD，QQ 号码，密码到 1066170015 即可完毕绑定操作；

IT之家测试，通过短信开通超级 QQ 业务会显示“未能成功订制，请稍后再试”。

腾讯关闭这一功能也是大势所趋，随着智能手机的不断进步，短信开通的方式确实有些繁琐。