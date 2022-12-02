让 AI 生成 AI 绘画提示词，OpenAI 最新成果 ChatGPT 被网友玩坏了！还会写代码修 bug

一款新的聊天 AI 被网友们玩疯了。

能直接生成代码、会自动修复 bug、在线问诊、模仿莎士比亚风格写作…… 各种话题都能 hold 住，它就是 OpenAI 刚刚推出的 ——ChatGPT。

有脑洞大开的网友甚至用它来设计游戏：先用 ChatGPT 生成游戏设定，再用 Midjourney 出图，简直是 AI 生产力一条龙了。

有人还将 ChatGPT 的回复与谷歌搜索结果对比，惊讶地发现 ChatGPT 在实用性上强太多：谷歌这是要凉啊。

甚至有人预言如果谷歌不做出改变很快就会被淘汰，到时候自己愿意每月花 15-20 美元使用 ChatGPT。

不过好消息是，目前 ChatGPT 正处于免费试用阶段，有条件的小伙伴可以赶紧试试。

ChatGPT 有多神奇？

有网友分别问谷歌和 ChatGPT“如何使用 Latex 表示微分结果”，相较于谷歌中规中矩的回答：

ChatGPT 则是一下给出了直接可用的代码，你只需动动手复制粘贴即可：

还有人让 ChatGPT 给出冒泡排序的最坏时间复杂度，并且要求它用“19 世纪 40 年代黑帮电影中讲话很快的聪明人”口吻说出来，也被 ChatGPT 轻松拿捏：

直接问下面代码的 bug 是啥，ChatGPT 也能给你说得明明白白：

除了计算机，ChatGPT 在其他领域表现也很出色，比如它还能 AI 在线问诊。

当你告诉它自己得了皮疹，并且呼吸困难，感觉很虚弱时，ChatGPT 会像医生一样为你分析病因，并建议你比起吃药，更需要戒烟、多锻炼。

与搜索引擎里需要小心分辨的医疗广告对比，可以说很贴心了。

还有许多机智的网友，像上文提到的那样，用 ChatGPT 来搞设计。

比如这位网友让 ChatGPT 给自己设计卧室，然后用它给出的文字做提示词，去 MidJourney 生成图像，连请设计公司的钱都省了。

那么，介绍了这么多，ChatGPT 背后原理究竟是什么？

背后原理

顾名思义，ChatGPT 是在 GPT-3.5 系列中的一个模型上进行微调而成，该系列已在 2022 年初完成了训练。

它以对话方式进行交互，既能够做到回答问题，也能承认错误、质疑不正确的前提以及拒绝不恰当的请求。

与 OpenAI 今年初发布的 InstructGPT 一样，ChatGPT 也是使用强化学习进行训练，但在数据收集设置上有所区别。

在模型训练中，OpenAI 使用监督微调：训练者提供对话样本，扮演对话的双方，即用户和 AI 助手。

除此之外，训练者还可以访问模型编写的建议，帮助他们撰写答案。

为了创建强化学习的奖励模型，研究团队需要收集比较数据，为此，他们随机选择模型编写的信息，对替代结果进行抽样，再让训练者对样本进行排名。

通过上述的奖励模型和近端策略优化对模型进行微调，并执行了此过程的多次迭代，最后得出了该模型。

不过别看它在许多方面表现都很出色，研究人员也承认现阶段 ChatGPT 还存在一些 bug。

举个例子，有网友在多次尝试后就指出，ChatGPT 经常会过度使用某些短语，比如反复重申“自己是由 OpenAI 训练的语言模型”。

除此之外，有时候 ChatGPT 的回答过于冗长，甚至当网友告诉它自己需要更短一点的回答时，它反而说的更多了。

还有理性的网友指出，ChatGPT 想要替代谷歌也没那么容易。

一位在 Alphabet 工作的网友就现身说法，谷歌也不是没有考虑过在搜索引擎中引用大模型，但最大的问题是成本太高了。

如果要对用户收费的话，价格很可能高达 150~200 美元每月，恐怕没有几个人愿意支付这笔钱。

不过，OpenAI 的 CEO 萨姆・阿尔特曼（Sam Altman）对 ChatGPT 的未来发展表示很有信心：

他表示，语言接口将是未来的一个发展方向，而 ChatGPT 就是为大家先打了个样，相信很快大家就能用上能跟自己聊天、回答问题并提供建议的 AI 助手了。

话说回来，你还想到了 ChatGPT 哪些好玩的用途？

有条件的小伙伴赶紧戳下面链接试试吧～

指路链接：

https://chat.openai.com/

参考链接：

[1]https://twitter.com/sama/status/1598038818472759297

[2]https://news.ycombinator.com/item?id=33817682

[3]https://twitter.com/jdjkelly/status/1598021488795586561

本文来自微信公众号：量子位 （ID：QbitAI），作者：羿阁