蔚来荷兰首座换电站上线，此前首批车辆已交付

IT之家 12 月 2 日消息，蔚来官方宣布，荷兰首座蔚来换电站于 12 月 1 日在蒂尔堡上线。目前首批车辆在荷兰已经交付，随着首座换电站正式上线，荷兰用户将开启便捷换电体验。

荷兰的第一座换电站位于蒂尔堡的范德瓦尔克酒店，地处 A58 高速公路旁，该站的上线便于用户往返蒂尔堡与布雷达两大城市之间。蔚来能源荷兰负责人称，除了家用充电、公共充电、高速快充外，用户还可以选择高效的换电服务。

目前，蔚来的用户已经可以通过杜塞尔多夫、斯图加特与慕尼黑之间的换电站，实现方便出行，前往参加各类冰雪运动。随着换电站的上线，未来，用户还可以在假期远游时更换更大容量的电池组，灵活选择适合出行需要的电池容量，拓展出行半径，体验更强的电车续航能力。

今年 1 月 19 日，欧洲首座蔚来换电站在挪威上线，此后德国、瑞典两国的换电站也陆续上线。蒂尔堡换电站是荷兰国内换电网络的起点，未来荷兰也将作为欧洲换电网络的一部分，持续上线新的换电站。

今年 10 月，蔚来在德国柏林藤普杜音乐厅举办 NIO Berlin 2022，将蔚来产品和完整的运营体系带到欧洲。蔚来已经在德国、荷兰、丹麦和瑞典四国开展用户面对面和 ET7 交付及试驾活动。

IT之家获悉，蔚来近期发布公告，2022 年 11 月交付 14178 辆汽车，同比增长 30.3%；有关交付包括 8003 辆高端智能电动 SUV，其中包括 4897 辆 ES7，以及 6175 辆高端智能电动轿车，其中包括 3207 辆 ET7 及 2968 辆 ET5。

蔚来于 2022 年年初至今交付 106671 辆汽车，同比增长 31.8%；截至 2022 年 11 月 30 日，蔚来汽车累计交付量达 273741 辆。