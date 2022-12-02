富士 X-T4 / X-T3 / X-T30 II / X-S10 推送新固件，新增适配多功能三脚架手柄 TG-BT1

IT之家 12 月 2 日消息，富士胶片公司宣布，于 2022 年 12 月推出新配件“多功能三脚架手柄 TG-BT1”（TG-BT1），适配 X 系列所有配备蓝牙模块的机型，更新固件即可使用。

TG-BT1 是富士胶片 X 系列相机的手柄配件，增强了相机的移动控制性和持握能力，同时增加了三脚架的功能。IT之家获悉，通过将 TG-BT1 连接到相机上，用户可以舒适地进行自拍和低角度拍摄。当用作三脚架时，TG-BT1 可用于从拍摄桌面静态图像照片到集体照片的广泛应用。通过蓝牙将“TG-BT1”与相机配对，将启用遥控拍摄操作，提供更灵活的拍摄体验。

TG-BT1 可搭配 X-H2S、X-T5、X-S10 等视频性能突出的相机使用，适合旅行摄影爱好者以及视频自媒体博主使用。

富士胶片现已针对部分机型发布全新固件，富士 X-T4、X-T3、X-T30 II、X-S10 等机型升级固件后即可搭配新手柄使用。

固件升级点

当相机和 TG-BT1 通过蓝牙连接时，您可以手持手柄拍摄图像和视频，也可以操控镜头的电子变焦功能来实现变焦。

提升了操作的稳定性

固件下载地址：点此链接。

一张图看懂如何更新固件

注意：

请在相机电池满格情况下进行固件升级操作，以免在升级过程中断电。

另外，在将固件文件导入 SD 卡前建议先将 SD 格式化。

进入官网查看固件更新详解。