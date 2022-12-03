美股周五热门中概股普涨：小鹏涨逾 14%，知乎涨超 33%

美国时间周五，美股收盘主要股指涨跌不一，但三大股指本周均实现上涨。数据显示，尽管美联储已大幅加息，但美国 11 月份就业市场依然强劲。

道琼斯指数收于 34429.88 点，上涨 34.87 点，涨幅 0.10%；标准普尔 500 指数收于 4071.70 点，跌幅 0.12%；纳斯达克指数收于 11461.50 点，跌幅 0.18%。

大型科技股涨跌不一，苹果、谷歌和亚马逊下跌，其中亚马逊跌幅超过 1%；微软、Meta 和奈飞上涨，其中 Meta 涨幅超过 2%。

芯片龙头股普遍下跌，其中 AMD 跌幅超过 3%，台积电、英伟达、英特尔等跌幅超过 1%。

新能源汽车龙头股普遍上涨，特斯拉上涨 0.08%，Rivian 逆势下跌 0.38%，法拉第未来上涨 0.29%；蔚来上涨 8.60%，小鹏上涨 14.84%，理想上涨 6.95%。

中概电商龙头股普遍上涨，阿里巴巴上涨 4.79%，京东上涨 5.00%，拼多多上涨 3.10%。

其他热门中概股普遍上涨，其中知乎上涨 33.33%，哔哩哔哩上涨 16.57%，BOSS 直聘上涨 9.16%，满帮上涨 8.94%，汽车之家上涨 8.12%，新东方上涨 6.24%，百度上涨 4.72%，携程上涨 1.22%。

具体来说，美股中的主要科技股表现如下：

美股中的主要芯片股表现如下：

在美上市的热门中概股表现如下：

当地时间周五，美国劳工统计局公布了 11 月非农就业数据。数据显示，美国 11 月非农业部门新增就业 26.3 万人，超过了预期的 20 万人。上个月的数据也被向上修正至 28.4 万人。

富国银行投资研究所的策略师斯科特・雷恩（Scott Wren）表示，考虑到就业报告的强劲势头，“（今天）股市的表现比我最初想象的要好”。他指出，有时“对经济有利的事情对股市不利，因为这意味着“美联储可能会以多大力度通过加息来为需求降温”。

雷恩称，周五股市的下跌，反映出市场担心强劲的就业报告意味着通胀可能在更长时间内维持在高位，美联储最终的利率可能高于预期。

不过，雷恩表示，他预计美联储将在本月的政策会议上将下次加息的幅度缩减至 50 个基点，而不是此前连续 75 个基点的大幅加息。

尽管如此，一些市场策略师还是看到了一线希望。

投资公司 Commonwealth Financial Network 投资组合主管彼得・埃塞勒（Peter Essele）表示：“今天的就业报告表明经济取得积极进展，有助于支持美联储可能实现经济软着陆的观点，这一结果与美国一些大型银行近几个月做出的预测相反。”

本周，标普 500 指数累计上涨 1.1%，纳斯达克指数累计上涨 2.1%，道琼斯指数累计上涨 0.2%。