谈辐射：抛开剂量谈辐射就是耍流氓

因为种种原因，核辐射总在不经意的时候又一次被推到风口浪尖。

未来，美味的鱼虾蟹贝海白菜会不会被核辐射污染呢？！

未来，我们绵延万年的饮食文化会不会受到核辐射威胁呢？！

虽然都 2022 年了，大多数人都不会无缘无故“谈核色变”了，但是面对上面这些疑问，无数的心，或者胃，还是会不禁颤抖！

辐射的定义

想起广岛上空炸开的蘑菇云，想起切尔诺贝利核电事故，又或想起 10 年前福岛第一核电站核泄漏。核辐射，让人不寒而栗！因为它可能会引起生物细胞癌变，也能让苍茫的大地寸草不生。

人类的生命是顽强的，但在来自核辐射的超出想象力的力量面前，却极其脆弱。核辐射能从人体的外部伤害人类，也能进入人体内部产生作用（即外照射和内照射）！核辐射，也真的太恐怖了！

也许对于很多人来说，核辐射很遥远。所以心里也一直存疑，人类日常生活中围绕身边的辐射，也那么可怕吗？下面，让我们一起了解下：到底什么是辐射，让我们谈核色变的辐射又是哪种。

首先你要知道，辐射不单单指核辐射，还有各种各样的其他特点的辐射。根据辐射是否引起电离效应将其分为两类 —— 电离辐射和非电离辐射。二者虽一字之差，但性质大不相同。

两种效应的标志如图，电离辐射的标志看起来像三个扇叶，庄严而肃穆。非电离辐射的标志就如同我们日常见到的表示各类信号的模样了。

（来源：搜狐网）

电离辐射主要是指宇宙射线、高频电磁波和由放射性物质产生的一些辐射。这类辐射一般携带大量能量，足以使物质原子或分子中的电子成为自由态，使这些原子或分子发生电离。因为所有的电离辐射都是一类致癌物，十分可怕。

而非电离辐射则主要由紫外线、热辐射、无线电波和微波等低频电磁波引起。这类辐射在空间中以波的形式，通过同向振荡且互相垂直的电场与磁场来传递动量和能量。非电离辐射能量不高，只会使物质内的粒子震动，温度上升。

在我们日常生活中所接触到的手机电脑等电子设备所产生的辐射就属于非电离辐射。而且，电子设备以及信号基站等都需会遵循相应的国家标准，所产生的辐射能量非常低，并不能使电子发生电离，因此，duck 不必过度担心。

从专业的角度看辐射

有道是：抛开剂量谈毒性，都是耍流氓！！！

那么，有什么方法帮助我们来理解“辐射剂量”呢？

其实，在核学中，也常用辐射剂量相关的几个专有名词来表示辐射与物质的相互作用有关的量，目的是衡量电离辐射的多少。

下面，让我们了解几个我们最关心的，可以用来描述“辐射对人体的影响”的专有名词 —— 吸收剂量、当量剂量、有效剂量。

吸收剂量：通过电离辐射单位质量物质得到的能量，其国际单位制单位是 1J / Kg，专用单位是戈瑞 (Gy)，1Gy=1J / Kg。以前习惯使用的单位是拉德 (rad)，1rad=0.01Gy。

当量剂量：一般来说，某一吸收剂量所产生的生物学效应与辐射的类型、照射条件、辐射剂量、剂量率大小、生物种类以及个体差异等因素都相关，相同的吸收剂量未必会产生同样程度的生物学效应。而在辐射防护工作中，最关心的自然是有机体在受辐照后产生的生物效应，因而引入了当量剂量的概念。

所以，当量剂量就是指某种辐射在器官或组织内产生的平均吸收剂量，与品质因数、N (其他某种修正因子) 的乘积。其国际单位制单位是 1J / Kg，专用单位为希沃特 (Sv)，1Sv=1J / Kg。因为希沃特是个非常大的单位，日常中通常使用的是毫希沃特 (mSv)，1mSv=0.001Sv。

有效剂量：人体各组织或器官的当量剂量乘以各组织器官的组织权重因子之后的总和。简而言之，就是身体的每个部位对不同类型的辐射的敏感程度都不同，用数学方法理解就是身体不同组织器官受到不同类型的辐射时造成的损伤所占权重不同。

就比如，人类的眼睛相比于四肢更容易收到辐射的损害，所以眼睛的组织权重因子就更大一些。而且，组织权重因子一个是无量纲的常数，有效剂量的单位自然也和当量剂量的相同啦～～

关于辐射的各个单位之间，满足下面表格内展示的换算关系 ——

辐射量

SI 单位 SI 单位专名

专用单位

吸收剂量

焦耳 / 千克 (J/kg) 戈瑞 (Gy) 1Gy=1J/kg 拉德 (rad) 1Gy=1J/kg=100rad 拉德 (rad) 1Gy=1J/kg=100rad 当量剂量

焦耳 / 千克 (J/kg) 希沃特 (Sv) 1Sv=1J/kg 希沃特 (Sv) 1Sv=1J/kg 有效剂量

焦耳 / 千克 (J/kg) 希沃特 (Sv) 1Sv=1J/kg 希沃特 (Sv) 1Sv=1J/kg

日常生活中的电离辐射

（来源: 全国能源信息平台）

随着科技的发展，辐射环境越来越复杂，不仅包含自然辐射，还存在了随着人类发展而诞生的人工辐射和核爆辐射等，虽然它们离大多数人并不近。

回头看看我们日常的生活环境，其实也是一个超级复杂辐射场，生活在其中的我们，即使哪也不去，一年的时间里，也会接收到来自大自然的宇宙射线、地面辐射等所产生的 2.4mSv 天然本底辐射有效剂量。在我国，人均年有效剂量约为 3.1mSv。

而当我们医院做了体检，做一次胸透，我们将会受到约 0.05mSv 的辐射；做一次胸部 CT，我们所接受的辐射剂量约 6.6mSv；而做一次核医学 18F-FDG PET 扫描，我们所接受的辐射剂量则约 3.5-8.0mSv。

这样看来，医院才是我们日常可接触到的辐射较强的地方，怪不得医院在 X 射线室外贴了大大的警告标示⚠️。

但也不必恐慌，因为研究表明，人每年受到低于 100mSv 的辐射剂量不会引起癌症发生率的改变。

100mSv 有多少？差不多一年要拍很多很多张胸部 CT 才能达到这个辐射剂量。

（来源：齐隆网络）

写在最后的话

要知道，我国生活在核电站周围的居民因核电站工作所带来的辐射每年平均为 0.01mSv。而且，要相信科技的力量，我国的核电站在辐射方面已经做到了非常非常安全的防护。

而反观大家家里摆放的玉石类家具、摆件、饰品，却可能在黑暗处伸出利爪。这是因为，岩石中有的会存在天然的放射性核素，而这些放射性核素的衰变也会产生放射性物质。

所以，买这类昂贵的物品，一定要找有资质的正规厂家哦。

参考文献：

[1] 袁龙，付熙明，雷翠萍，等.全国核辐射突发事件卫生应急能力现状分析 [J].中国辐射卫生，2019,28 (01): 28-32.

[2] 郭承站.我国核与辐射安全监管现状及对策 [J].核安全，2013,12 (S1): 1-14.

[3] 电离辐射.https://baike.baidu.com/ item / 电离辐射 / 98607?fr=aladdin.

[4] 协和医学杂志.https://www.sohu.com/ a/46842594599939414.

[5] 山东省生态环境厅.http://ksd.iqilu.com/ v7 / share / article / 7764070.

[6] 放射卫生学复习重点.http://www.doczj.com/ doc / 1765cf2c48d7c1c708a1454e.html.

本文来自微信公众号：中科院半导体所 （ID：bdtdsj），作者：颜相宁，编辑：六块钱的鱼