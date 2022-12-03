苹果 AMD 英伟达 CEO 预计将出席台积电亚利桑那州工厂首批设备进厂典礼

12 月 3 日消息，据国外媒体报道，台积电 2020 年 5 月份宣布在亚利桑那州建设的晶圆厂，在去年 6 月份正式动工，在经过一年多的建设之后，即将开始移入首批设备，按计划将在 2024 年投入运营。

从外媒的报道来看，台积电亚利桑那州工厂的首批设备，预计在 12 月 6 日进厂，台积电也将为此举行进厂仪式。

此外，外媒在报道中还提到，苹果 CEO 库克、英伟达 CEO 黄仁勋和 AMD CEO 苏姿丰，预计会出席 12 月 6 日的台积电亚利桑那州工厂首批设备进厂典礼。

苹果、英伟达和 AMD，都是台积电的大客户，尤其是苹果，占据了台积电先进制程工艺的大部分产能，为台积电贡献了大量的营收；英伟达虽然和三星电子也有代工合作，但有消息称，他们在 9 月份推出的 RTX40 系列新品，仍是与台积电合作；AMD 虽然不能像苹果那样获得台积电最先进制程工艺投产之后大部分的产能，但台积电先进的制程工艺，也是他们近几年不断取得进展的一个重要因素。

对台积电而言，苹果、AMD 和英伟达是大客户，对他们三家公司而言，台积电则是重要的合作伙伴，三家公司的 CEO 出席台积电亚利桑那州工厂首批设备的进厂典礼，也并不意外。

值得注意的是，苹果、AMD 和英伟达还有可能成为台积电亚利桑那州工厂的客户。苹果 CEO 库克在上月就已表示，他们已决定从亚利桑那州的一座工厂采购芯片，虽然他并未指明具体的厂商，但普遍认为是台积电。