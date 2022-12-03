消息称华星光电推迟 T5 LCD 显示器工厂设备安装工作

IT之家 12 月 3 日消息，据 TheElec 报道，中国显示巨头华星光电（CSOT）进一步推迟了其 T5 工厂的设备安装，该工厂专门用于第六代液晶显示器（LCD）面板生产。

TCL 公司董事长李东生在今年夏季亲自访问韩国，当时他要求华星光电的韩国显示设备制造商了解最近的延误情况。

IT之家获悉，T5 工厂计划生产第六代（1500x1850mm）低温多晶硅（LTPS）薄膜晶体管（TFT）液晶面板，用于高端 IT 设备和汽车。

华星光电公司计划分两期建厂，每期每月增加 1.5 万块基板的产能。该公司已经为两个阶段下了订单，但第二阶段的设备交付和安置被不断推迟。

消息人士称，华星光电还曾计划增加一条 MicroLED 背板生产线，每月产能为 1.5 万块基板，但这一计划已被无限期推迟。

韩国套件制造商 ICD 和 Viatron 也受到了延期的影响。ICD 早在 9 月表示，其与华星光电签订的 177 亿韩元合同的最后期限已被推迟。

Viatron 表示，其与中国显示面板制造商的 146 亿韩元合同的最后期限已从 11 月底推迟到明年 12 月。

消息人士称，其他韩国设备制造商也在为进一步推迟最后期限进行谈判。

华星光电很可能是由于全球 LCD 市场的低迷而推迟设备安装。