三星电机在菲律宾 MLCC 工厂运转率降至 40%

IT之家 12 月 3 日消息，据 The Elec 报道，三星电机在菲律宾的多层陶瓷电容器（MLCC）工厂的运转率已降至 40%。这是由于市场对 MLCC 的需求下降，这也影响了村田制作所和大洋电机。三星电机及其供应商曾派员工到菲律宾，为工厂投入更多资金。他们中的大多数人已经返回。

消息人士称，供应商原计划在 12 月初对工厂进行的一些工作也被推迟到明年。

IT之家获悉，MLCC 是电子器件的核心部件，控制电子电路中稳定的电流流动，对智能手机、家电、汽车等产品至关重要，但在高于保证温度的环境中，MLCC 往往会通过降低电容来保证正常运行。

三星电机在韩国釜山以及中国天津和菲律宾生产 MLCC。但是这家元件制造商最近减少了一般用途的 MLCC 的生产，因为最近全球经济下滑，对 IT 市场的影响最大，需求下降。

例如，天津的需求仍然稳固，因为那里的工厂生产的 MLCC 主要用于汽车和工业用途而不是 IT。

在 2020 年和 2021 年，三星电机享有其包括 MLCC 在内的零部件工厂 80% 到 90% 左右的运营率。但在今年第一季度，这已经下降到 70%，然后在整个上半年增加到 74%。但到了第三季度，累计运行率已降至 65%；除去上半年，运行率为 48%。

村田制作所 7-9 月期间的剩余订单为 1945 亿日元（约 101.53 亿元人民币），比去年的 2200 亿日元（约 114.84 亿元人民币）有所下降。该公司表示，来自个人电脑市场的需求放缓是重要影响因素。太阳诱电也表示本季度剩余订单连续第五次下降。