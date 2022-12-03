如何吹出一年多都不会爆炸的泡泡？

邓紫棋有一首歌《泡沫》Bubble（也有泡泡的意思） ，你可能听过，有一段歌词是这样的：

美丽的泡沫，虽然一刹花火，你所有承诺，虽然都太脆弱，但爱像泡沫，如果能够看破……

总之这首歌想表达的意思很简单：爱情就像泡泡一样，非常脆弱，一触即破。

但其实不然，如果邓紫棋说的泡泡是这种一年多都不爆的泡泡，那爱情还挺顽强的。

为什么肥皂泡容易炸？

如果只是用水来吹，一辈子都不能吹出泡泡。但只要在里面加入肥皂水，就可以吹出一个球形泡泡。

这是因为肥皂水里有一个叫表面活性剂的分子，具体来说是一种可以溶于水，并且可以显著降低水的表面能的物质。除了肥皂水，各种清洁、乳化剂、润滑剂、增溶剂等也都有表面活性剂。

这种分子有独特的两端，一端是亲水的极性基团，可以一直和水粘在一起；一端是疏水的极性基团，不喜欢和水粘在一起。

一个气泡就像一个薄膜构成的球，膜有两面，一面朝外，和大气连接，一面朝内，和内部气体连接。

活性剂此时亲水的那一头藏在水里，不喜欢水的那一头在表面，此时的薄膜你可以想象成中间是一层水，里外两层是活性剂的三明治。

由于重力的作用，顶层的水总会往下流，这就导致了顶层的膜越来越薄，至多几十纳米，此时一点扰动，比如针扎或者风吹，都会膜产生褶皱。

此时，表面张力发生改变，三明治就裂开了，泡泡爆炸。

如何让泡泡的存活时间延长？

因此，如果我们想让泡泡时间延长，我们就得让水流动的速度变慢，而变慢的方法就是增加气泡的粘性。

这不，就有科学家这么做了。

1969 年，有一个科学家 A. V. GROSSE 在泡泡溶液里添加了一些有机聚合物，如聚乙烯醇或聚氧乙烯，增加了泡泡的粘性，制造出一个直径超 60 厘米，体积达 100 升的超级肥皂泡，坚持了两年多不爆炸。不过前提很明显，外界都没有扰动，得在实验室里做出这样的泡泡。

不过没找到那时候的照片，只能附上文献中的表格了。

最近又有科学家打造出了一个超级泡泡，半径 3.7 毫米，不过这个泡泡有点作弊的感觉。

这种泡泡表面覆盖一层塑料颗粒外，还加了甘油。嗯，白色的麻球……

泡泡在自然情况下存活了 465 天，是普通肥皂泡的 20 万倍。

最后爆炸的原因和普通泡泡不太一样，是因为微生物的滋生而破裂。

这里附上制作方法。

第一步：把甘油和水混合在一起，放在平板上，之后撒上湿润的塑料颗粒。

第二步：用针管向溶液中注入空气，吹出泡泡。

第三步：然后把吹出泡泡在平板上滚一滚，让颗粒沾满泡泡表面

大功告成！泡泡，不对，只要不动它就不会随便爆炸的、存活时间超长的麻球泡泡吹出。

说真的，这个泡泡真的很像麻球。

参考资料：

https://shop1722950468.v.weidian.com/?userid=1722950468&spider_token=bbb3

本文来自微信公众号：把科学带回家 （ID：steamforkids），作者：苏澄宇