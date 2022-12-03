箭元科技：自研 L4 级全尺寸不锈钢液体运载火箭贮箱首次爆破试验成功

IT之家 12 月 3 日消息，据箭元科技发布，其自主研制的 L4（直径 4 米级）全尺寸薄壁不锈钢液体运载火箭贮箱首次爆破试验取得圆满成功。该贮箱研制代号为 T2.1，高约 23 米，实际重量约 3.6 吨，将配套用于“元行者一号（XZY-1）”液体运载火箭一级。

本次试验是国内首个中大型液体运载火箭一级全尺寸不锈钢贮箱爆破试验，通过对贮箱逐级（P1 至 P6）加压，获取贮箱内压承载极限，加载至 P5 压力等级产品破坏。本次试验验证了元行者一号运载火箭贮箱结构方案设计的正确性和适应性，为元行者一号（XZY-1）液体运载火箭总体方案闭环提供强力支撑；箭元科技确定贮箱结构设计制造基线，为后续全箭不锈钢工程化应用奠定基础。

本次贮箱内部采用环框桁条设计，结构简单可靠，物美价廉。

以不锈钢薄壁贮箱为基础的不锈钢火箭（XZH-1 D1），将于 2022 年底进行 70 吨级动力试车点火，验证全箭动力系统方案正确性和接口匹配性。

Action2：控制系统与发动机联合热试车

元行者一号（XZY-1）液体运载火箭控制系统（含伺服机构）与一级发动机联合摇摆热试车将于 2023 年初开展。

IT之家获悉，据介绍，箭元科技是国内首个采用“不锈钢箭体 + 液氧甲烷”方案，利用工业化制造和创新回收技术，实现可回收全复用中大型运载火箭的民营企业。箭元科技致力打造星际运输服务系统，同时服务点对点运输、太空旅游、空间站建设、深空探测等市场。面向轨道资源客户提供宇航发射服务业务，产品为中、大型全复用液体运载火箭。