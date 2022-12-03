神舟十六号已完成总装测试：进入应急救援待命状态，神十四航天员明晚返回地球

IT之家 12 月 3 日消息，据央视新闻报道，神舟十五号载人飞船是空间站“T”字基本构型组装完成后迎接的首艘载人飞船。中国空间站从此开启长期有人驻留模式。据专家介绍，航天员面对面在轨轮换将成为常态。

据介绍，神舟十六号飞船已经在发射场完成总装测试工作，进入应急救援待命状态。神舟十七号和神舟十八号总装测试工作也正在进行中。

神舟十四号和神舟十五号航天员乘组于 11 月 30 日顺利在我国空间站进行“太空会师”，两组人员将进行交接，也意味着神舟十四号航天员乘组即将完成 6 个月的驻留任务。神舟十四号于今年 6 月 5 日成功发射，神舟十五号于 11 月 29 日成功发射。

12 月 2 日晚，神舟十四号、神舟十五号航天员乘组交接了中国空间站钥匙。

IT之家获悉，12 月 4 日晚，神十四航天员将返回地球。由于此次着陆时间是寒冬夜晚，地面分队对车辆、设备进行了加装改装，并联合空中分队等多个分系统，展开多次全要素合练。返回舱在设计之初就考虑到夜间着陆的情况，飞船着陆后，会发出无线电信标信号，返回舱“肩部”位置的闪光灯也会点亮。

此次搜救回收任务同时遇上冬季低温和暗夜条件两项不利因素。队员都做好针对性准备：配备强光手电、头戴式照明灯、指北针等，还在设备主机上贴了暖宝宝、用毛毡包裹好，防止严寒条件下耗电快等问题。

酒泉卫星发射中心日前组织多场搜救回收演练。针对冬季低温和暗夜条件等不利因素，直升机搜救分队通过 14 个场次的夜航训练和降落训练，突破了直升机夜间在戈壁软沙区降落的关键技术；地面搜救分队对着陆区地毯式勘察，为夜间快速机动做好了准备。