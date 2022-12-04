用对这 5 招配色“套路”，让你的照片更好看

原文标题：《用对这 5 招配色“套路”，你的照片好看 n 倍！》

很多朋友在刚学后期调色的时候，或者未接触色彩知识，经常疑惑：

什么颜色放在一起好看？

为什么这些颜色放在一起就好看呢？

所以，不懂色彩最终调出来了尴尬“色”。

©Thomas 看看世界

左图为原图，日落之后拍出紫色的天空，看起来十分违和。后期摄影师把紫色变成蓝色调，显然右图顺眼多了。

紫配绿，着实辣眼！再美的风光也毁于一旦，这就是色彩搭配不正确。

不管是拍照或是后期，色彩是很重要的一环。

要知道，在手机小屏幕中，照片中的色彩表现变得尤为直接，如果色彩用不对，画面就十分尴尬了！

所以你说，用对颜色，重要吗？

用对色彩，就要把握好色彩的 3 大属性，色相、饱和度、明度。

但是大家的一大通病：一说都会，一拍就废，一到拍照或后期，色彩属性是神马？

从最简单的开始，色相，简单来说就是颜色的样子，这个一看就懂，例如红色、黄色等。

不同的颜色中，再根据饱和度和明度不同，细分出各种特有的独特的色彩。

就像女生口红分为红色调、粉色调、橘色调，其中橘色调再细分珊瑚橘、枫叶色、南瓜色、土橘色等。

如果你是直男，原谅你看不懂色号！但是你也要知道，在色环中，这些枫叶橘、南瓜橘包括皮肤色，在橘色调范围内占有一席之地。

综上所述，这些颜色都归结于橘色调，后期如果需要调橘色，那就选中【HSL】的橘色进行调整。

好了，色相大家大概了解，那么现实生活的世界并不是黑白，而是五彩缤纷的，所以我们就要学会在色彩之间找到 balance（平衡）！

色彩之间的平衡了，画面色彩变得协调，照片才好看，如何找到色彩平衡呢？下面 5 种色彩平衡方法，烂熟于心，画面绝对能变好看！

01 单色搭配

单色搭配，就是整张照片里面，几乎只有一个色相，只依靠色彩的饱和度和明度变化产生层次。单色搭配的极端情况就是黑白照片。

如今正是秋色，秋天单色照片以橘色或黄色为主，橘色给人带来积极明朗的感觉，黄色给人带来温暖、向往的感觉。

单色照片永远不会出错，画面整洁统一，带出的氛围感也很强，因为缺少色彩的吸引眼球，读者会更关注画面的明暗、构图和内容。

02 相似色搭配

单色搭配的机会可遇不可求，更多的时候画面色彩足够的多，色彩不一，表现不一，那么我们就需要让画面协调起来。

如果统一成单一色相会非常的奇怪，而我们又想保持色彩的和谐。此时我们就可以用相似色的搭配方案。

相对于单色，相似色画面色彩丰富多了，但相似色彩过渡比较近，就像兄弟姐妹一样，画面看上去比较舒服平和，没冲突感。

在色环中，找到一组相邻的色相来搭配照片，一组中不一定只有 2 个相邻色相，位置相近的 3、4 个色相都是没问题的。

03 互补色搭配

那么如果你想要有视觉冲击力的搭配，在色环中，180 度相对的两种颜色，就是你的选择。

最经典的搭配当时是蓝黄组合，只要把色环转变成黑白，你就能发现蓝色区域更黑，黄色区域更白，蓝色区域和黄色区域存在着强烈的对比。

具有强烈对比感的互补色最适合用于突出主体，很多电影公司的片头就很喜欢用，如派拉蒙、哥伦比亚等。

有了这些电影片头做参考，拍风光照必须记得互补色。日出日落时，晚霞黄橙调，天空变得蓝紫调，大片感其实就是色彩用的对！

加入互补色，照片立刻变得吸睛，城市夜景下，蓝＋橙（金）组合都是十分经典的搭配。

©hym

04 冷暖色搭配

既然说到了互补色，那怎么少得了冷暖色的对比搭配。冷暖色搭配经常运用在我们的摄影中，百用不腻，万试万灵。

© 孙江华

很多时候，我们并不需要非要把照片调出青橙色调、蓝金色调等黄金互补组合。只要我们用一个冷色，搭配一个暖色，效果就足够出众了。

©hym

在色环中，黄色、黄橙色、橙色、红橙色、红色叫做暖色，绿色、青色、蓝色、蓝紫色、紫色叫做冷色。黄绿和紫红比较中性，成为了冷暖的分界线。

在冷暖色搭配中，我们只需要找到一个（组）暖色和一个（组）冷色做对比就可以了。

© 蔡宗洋

05 分离补色搭配

到最后，也是最难的一个搭配方法，因为有时候，我们并不能把画面统一成完美的互补色。所以在互补色的基础上，有一些变形，分离补色就是其中之一。

分离补色，就是把一对互补色的一侧，分开成它的两个相邻色。比如橘色和蓝色是互补色，而橘、青、紫蓝则变成了分离补色的搭配关系。

左图：橘＋青；右图：橘＋紫蓝

这就组成了如今烂大街但火爆的青橙色。青橙色调也能给人强视觉冲突感，让照片尤为突出。

国外很多网红都在用这个色调，如果你也想调整出青橙色调，点【在看】告诉我！

后期调色修图，要记住！自然原则！以上 5 种配色套路并不是固定模板，调色时，多联系真实情景的色彩，切勿生搬硬套。

本文来自微信公众号：玩转手机摄影 （ID：wzsjsy），作者：Anki 老师