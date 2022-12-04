极狐：12 月 31 日前下定即可锁定国补，HI 车型免费升级高阶版

IT之家 12 月 4 日消息，2022 国家新能源补贴将于年底正式结束，2023 年国补进一步退坡，明年买车注定要多花一笔钱。因此一众车企想办法让用户在今年下单，例如比亚迪就宣布王朝、海洋及腾势相关新能源车型涨价，但年底前交定金即不受影响。

北汽蓝谷昨晚也已经公布了极狐的补贴政策：12 月 31 日前下定即可锁定国补，另外根据不同车型还可最获得多种权益。

限时权益一 国补退坡极狐补，12 月 31 日前 App 下定锁定国补，立省 12600 元；

限时权益二 HI 车型限时优惠升级高阶版，免费升级赛道狂暴模式，免费升级专属色 (或终身免费流量)，立省 27000 元；

限时权益三 极狐智能家用桩限时 6 折优惠，立省 2600 元；

限时权益四 安心购无忧保值包折上折 799 元起，立省 3200 元；

限时权益五 购极狐 S+/四驱版车型享三电终身质保、整车 5 年 / 20 万公里质保权益，立省 10000 元；

IT之家曾报道，极狐阿尔法 S 全新 HI 版已于今年 5 月上市，这是全球首款搭载“HI 华为全栈智能汽车解决方案”的量产车、全球首款支持城市道路高阶智能驾驶的量产车、全球首款搭载华为智能座舱-鸿蒙车机 OS 的高端纯电量产轿车。

极狐阿尔法 S 全新 HI 版四驱电机峰值功率超过 473kW，峰值扭矩超过 655Nm，整车百公里加速低于 3.5s。这款产品也是国内首个 800V 高压量产车平台，充电功率最高 187kW，10 分钟补充近 200km 续航， 15 分钟将电量从 30% 充到 80%。