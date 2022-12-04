换个环境学习，记忆力更好！新研究：年轻人背单词准确率能提 25%

换个环境学习，真的能提升记忆力。

一项新研究显示：

在新鲜环境中，大脑的海马体往往会分泌更多“快乐因子”多巴胺，人能在相同时间内记住更多单词。

而且这招儿对年轻人来说尤其有效！

研究人员找来了数百名志愿者，通过一系列实验后发现：青少年在新环境下背单词，准确率能提升达 25%。

相关成果论文已登上了 Scientific Reports。

换个环境，年轻人记忆力提升明显

前来参与测试的志愿者共计 439 位，他们的年龄跨度还挺大：下至 8 岁，上至 67 岁。

研究人员把志愿者们分为 4 个年龄段：儿童（8-11 岁）、少年（12-17 岁）、中青年（18-44 岁），和中老年（45 岁及以上）。

有意思的是，他们并没让被试们到不同的现实环境中测试，而是用 Unity 专门设计打造了 2 个虚拟环境 （VE） 。

（大概是为了实验更严谨以及方便控制变量吧）

参与者通过电脑屏幕看到这 2 个环境，他们可以操控调整自己的位置和视角。

△ 两个虚拟环境的截图

首先，所有参与者都有 3 分钟时间来熟悉其中任意一个虚拟环境。

熟悉完环境后，他们需要为自己的喜悦程度和兴奋程度打分。

然后，一部分人继续待在这个环境中，而其他人则会看到新的环境，同样用时 3 分钟；并且大家需要再次为自己的喜悦和兴奋程度分别打分。

数据分析结果显示，不管是否更换新环境，大伙儿的心情看起来都无明显变化，只有儿童组稍高一点。

接下来，被试们被分为 2 组，每组都有各个年龄段的人。

他们将在目前所处的环境中看到以随机顺序先后出现的 15 个不同单词。每个单词显示 3 秒，相邻 2 个单词播放间隔 0.5 秒。

在观看过程中需要尽可能记下更多单词，并分别回答 2 种不同的问题。（这些单词他们本身都认识）

第一组参与者看到每个单词后，需要立刻回答一个问题：这个单词表示生物（如：牛）还是非生物（如：椅子）？

研究人员把这个过程称为“深度编码任务”。

第二组参与者则需回答另一个问题：单词的首字母是开口的（如：F）还是有封闭的（如：A）？

这个问题看起来更简单，于是研究人员称此过程为“浅层编码任务”。

完成编码任务后，被试们都需要做一些简单的算术题，来稍微“刷新”下脑子。

随后是“识别测试”环节：依次出现 25 个单词，其中 15 个是刚才看到过的，其余则是新的。每个人需要根据记忆，指出自己是否见过当前单词。

Emm... 如果你觉得上述这些过程看起来有点儿繁琐的话，其实它们可以被总结成一张图：

接下来，研究人员统计分析了所得数据，最终发现：

儿童、青少年和中青年更换了环境后，记单词的表现总体都更好（完成深度编码任务中青年除外）。

其中，12 至 17 岁的青少年在换到新环境后，能正确记住的单词量提升最明显，最高可达 25% 左右。

而对于中老年人来说，继续处在熟悉的环境中，反而能记住更多单词。

另外，青少年和中轻年人的记忆综合表现，比儿童和中老年人要高。

研究者还将此结果对比了先前实验得出的“人生命周期多巴胺数量曲线”，然后发现人们的记忆综合表现和多巴胺数量起伏一致：

于是他们认为，人们的记忆力和多巴胺水平呈正相关。

论文一作兼通讯作者 Marit Ruitenberg 教授分享了她对本实验结果的看法：

儿童的海马体还没发育完备，这可以解释为什么新奇的东西对其记忆没有太大的强化作用。 中老年人的多巴胺分泌系统在逐渐退化，所以新东西对他们的记忆力也没明显帮助。

不过 Ruitenberg 教授也指出：

虽然更换新环境对儿童和中老年目前看起来没啥效果，但再加上更多新鲜的刺激或许会有效。 该成果将有助于深入研究阿尔茨海默病、焦虑症等，并研发出更好的治疗方案。

Anyway，当面临考试或 Deadline 时，如果你还在为自己背不进东西感到很“蕉绿”，不妨换个环境试试。

至少能换种心情，而且往往还能收获“记忆力 BUFF”哦~

论文地址：

https://www.nature.com/articles/s41598-022-20562-4

参考链接：

https://neurosciencenews.com/environment-memory-21686/

本文来自微信公众号：量子位 （ID：QbitAI），作者：Alex