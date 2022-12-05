亚马逊媒体娱乐高级副总裁宣布将退休，去年已经退休过一次

北京时间 12 月 5 日早间消息，据报道，近日，亚马逊公司高管杰夫・布莱克本（Jeff Blackburn）宣布从公司退休。这是他第二次在亚马逊退休，在过去 20 多年时间里，布莱克本担任过亚马逊不同的高管角色，其中包括媒体内容业务负责人。

在这次退休前，布莱克本在亚马逊的正式职务是负责全球媒体和娱乐业务的高级副总裁。亚马逊日前宣布，虽然布莱克本计划离开公司，但是他将继续工作到明年年初，以确保相关工作的顺利过渡。

布莱克本是亚马逊的资深干将，他于 1998 年加盟亚马逊，之后曾经负责过公司内不同的业务集团，其中包括网络广告、负责影视内容创作的亚马逊工作室、亚马逊网络视频服务以及在线音乐服务等。

另外，在加入亚马逊之前，布莱克本曾经在德意志银行投资银行部门工作，在亚马逊首次公开募股上市项目中提供了大量的帮助。

对于布莱克本的离职，亚马逊首席执行官安迪・贾西表示，没有了布莱克本，亚马逊将不再是同一个亚马逊，不管是在过去还是在未来，他感谢布莱克本对于亚马逊成功发展所做出或者将要做出的贡献。

这一次是布莱克本第二次从亚马逊退休。2021 年 2 月，布莱克本宣布将从亚马逊退休，而在此前一年时间里，他实际上一直在休假过程中。

然而在 2021 年 5 月，已在退休中的布莱克本又重新返回了亚马逊，担任新组建的“全球媒体和娱乐事业部”的负责人（高级副总裁），这一事业部统领了亚马逊的网络视频、流媒体音乐、音频内容、网络游戏等业务。

伴随着布莱克本新的退休计划，亚马逊宣布将进行相关的高管人事调整。有两位娱乐部门的高管将直接向首席执行官贾西汇报工作，分别是负责网络视频、影视原创和米高梅公司（之前亚马逊并购的好莱坞老牌影视公司）的麦克・霍普金斯（Mike Hopkins），以及负责音乐流媒体和音频内容创作团队的史蒂夫・布姆（Steve Boom）。

另外，布姆的工作职责还将增加，未来将会管辖亚马逊的有声书、网络游戏业务和旗下的电子游戏直播平台 Twitch。

布莱克本在一份声明中表示，过去一年半在亚马逊的工作让他自己感到非常激动，他和“全球媒体和娱乐事业部”同仁一起，在娱乐、体育等领域启动了一些十分重大、十分大胆的项目。

布莱克本表示，他现在决定在 2023 年过一种截然不同的生活，把更多的时间留给家人，“我强烈感觉到，陪伴家人现在是我做出的一个正确决定。”