为确保能源安全，瑞士或将禁止电动汽车使用：非必要不上路

IT之家 12 月 5 日消息，为确保能源安全，瑞士可能成为全球首个限制使用电动汽车的国家。根据尚未通过的讨论计划，瑞士可能将禁止除“绝对必要行程”外的电动汽车使用。

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瑞士政府已经起草了紧急提案，为确保能源安全，可能会要求建筑物的温度不超过 20 摄氏度，商店营业时间减少，流媒体服务受到限制。而其中最严格的措施包括禁止体育比赛、音乐会和剧院演出，旨在避免出现停电情况。

瑞士正在为今年冬天的能源危机做准备，因为该国依靠进口电力来支撑国家度过寒冷的月份。水力发电约占瑞士能源供应的 60%，而政府正在努力淘汰的核电贡献了三分之一，化石燃料工厂和太阳能或风能发电则占了剩余的部分。

但是，瑞士每月能够生产的电力有很大差异。在雨水较多的月份，降雨和积雪使得水力发电供大于求，瑞士将其能够生产的大部分电力出口。而在较冷的月份电力则依靠进口，因为此时水力发电的产电量较低。而由于俄乌战事，使得瑞士在欧洲的能源短缺面前很脆弱，瑞士大部分的电力供应来自法国和德国，但受能源危机影响今年电力供应受到了限制。

瑞士对能源危机的应急反应有两个级别 —— 紧急和危机。第一个级别有三个限制，第二个级别有两个限制。每个阶段将根据可用的电力供应水平来触发。

紧急的最低级别要求公共建筑加热到不超过 20 摄氏度，在下一个级别，要求温度将降低到 19 摄氏度，流媒体服务被要求将视频的分辨率从高清质量降低到标准。如果情况恶化，商店将被要求提前两小时关门，电动车只有必要的情况下才能上路。

危机措施可能禁止公共浴室提供热水，并禁止使用电动吹叶机。之后则会要求自动扶梯停止使用，户外圣诞照明将被关闭。如果电力供应持续下降，加密货币开采将被禁止，同时关闭游泳池，关闭体育场馆的灯光。如果遇到最极端的电力短缺，体育比赛、音乐会和剧院演出将被取消，所有休闲娱乐场所将被关闭。