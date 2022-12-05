EK 推出 Loop FPT 120/140 散热风扇，专为电脑液冷系统打造

IT之家 12 月 5 日消息，EK 现推出了 EK-Loop FPT 120 和 140 系列新型高静压散热风扇，在 Vardar 系列的基础上进行了改进，可带来优异的性能，并且平衡好性能和噪音的关系，号称是迄今为止最先进的风扇系列。

PWM 和 D-RGB 型号的所有信号都和电源布线捆在一根电缆和连接器上，也同样是利用一根线连接到电源。

EK-Loop 风扇 FPT 120 D-RGB – 黑色 (550-2300 rpm) 21.90 欧元（约 162 元人民币）

EK-Loop 风扇 FPT 120 – 黑色 (550-2300 rpm) 16.90 欧元（约 125 元人民币）

EK-Loop 风扇 FPT 120 D-RGB – 白色 (550-2300 rpm) 21.90 欧元

EK-Loop 风扇 FPT 140 D-RGB – 黑色 (600-2200 rpm) 24.90 欧元（约 184 元人民币）

EK-Loop 风扇 FPT 140 – 黑色 (600-2200 rpm) 19.90 欧元

EK-Loop 风扇 FPT 140 D-RGB – 白色 (600-2200 rpm) 24.90 欧元

高静压 / 低噪声

与其他通用电脑生内热风扇不同，EK-Loop FPT 120d - RGB 风扇专门为电脑液冷系统而设计，同时也非常适合于高性能风冷散热器和带有防尘网的限制性散热系统使用。

高质量的电机和轴承总成

它采用了流体动力轴承，从而确保长寿命。它的 RPM 范围上下限都很明显，无论是低功率下的静默操作还是高负载情况时的性能发挥，都可以通过 PWM 来实现所需转速。

全压技术

它采用了方形风扇框架，可提供了最佳性能，无论是拉或推都不会造成液压损失。

标准 D-RGB 连接器

K - loop FPT D-RGB 不需要任何花哨或昂贵的外设，它支持普通的 3pin-5V 可寻址 D-RGB 控制器，以及所有主流的 D-RGB (ARGB) 同步技术。

OmniLink

它采用了统一的连接线，其功率控制能力可为用户提供了极高的灵活性，同时避免电缆杂乱。所有的电缆都是扁平带状风格，不需要额外的套管即可实现良好的布线体验。

IT之家了解到，毅凯火力 EK 是一家著名的水冷厂商，起源于 1999 年，总部在德国，其创始人以其个人的热情和他对水冷的执着态度从十多年前的不起眼起步，如今已发展成为著名的水冷产品供应商。