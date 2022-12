IT之家 12 月 5 日消息,荣耀于 11 月 23 日正式发布新一代旗舰折叠屏手机 —— 荣耀 Magic Vs 系列,搭载高通骁龙 8+ Gen 1 旗舰性能,5000mAh 电池,搭载 MagicOS 7.0 系统,还支持 AI 降噪模式、气息唤醒功能以及助眠显示、类自然光护眼等功能,售价 7499 元起。

据博主 @鹏鹏君驾到,荣耀 Magic Vs 折叠屏还推出了个性化镌刻服务,可以在铰链处填写你想要镌刻的文字,目前仅亮黑色版和至臻版支持该服务。

IT之家了解到,荣耀 Magic Vs 系列包括两个版本:荣耀 Magic Vs 及荣耀 Magic Vs 至臻版,荣耀 Magic Vs 提供包括天青色、亮黑色,燃橙色(素皮)等三种配色:

8GB+256GB 版 7499 元

12GB+256GB 版 7999 元

12GB+512GB 版 8999 元

荣耀 Magic Vs 至臻版 16GB+512GB 售价 10888 元,提供凤羽金、亮黑色两种配色版本。