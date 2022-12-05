中国电信与华为在镇江港完成全球首个 5G 专网 RedCap 测试

近日，中国电信在镇江港完成全球首个 5G 专网 RedCap 测试。本次测试基于中国电信集团发布的 5G 港口定制专网解决方案，使用 3.5GHz 商用频谱，验证了 RedCap 在智慧港口场景的基本功能、业务速率、时延、用户共存、移动性管理、视频业务采集等关键内容，测试结果表明 RedCap 能够满足无人下料斗、远程堆取料、智能理货、垛位识别等业务应用的需求，将有利推进 RedCap 技术在 5G 智慧港口场景应用。

本次专网测试不同于实验室内场测试，而是融合了现网的实际性能要求和场景需求，充分验证了 RedCap 赋能生产核心场景的能力，为未来 5GRedCap 行业解决方案的规模复制奠定了基础。此次测试由中国电信江苏分公司、镇江港务集团、天翼物联 5G 物联网联合开放实验室与华为 RedCap 技术团队共同完成。

镇江港作为中国 25 个对外开放一类口岸和全国 43 个主枢纽港之一，是全国最大的硫磺进口港和元明粉出口港，是长江 12.5 米深水航道海进江开普船靠泊终点港，主要港口业务覆盖江海直达、铁水联运、水陆换装、多式联运等干散件杂货中转装卸服务，已与 50 个国家和地区的 128 个港口建立了货物运输往来业务，培植了铁矿石、煤炭、元明粉、硫磺、化肥等一批品牌货种。因货物结构复杂、形态多样、运输分散和货运质量要求高等因素，制约了智慧港口进程的发展。中国电信，镇江港务集团和华为，在镇江共同打造 5G+MEC 专网，使能数据采集、远程控制、无人操作、智能运营四大类业务场景应用。RedCap 能够进一步降低行业用 5G 的门槛，将为 5G 赋能智慧港口注入新动能，加速推动散杂货港口数字化转型。

镇江港务集团研发中心张旭仁总经理表示：镇江港作为 5G + 工业互联网应用示范企业，长期立足区域枢纽港，依托江苏省服务型制造示范平台和工程技术研究中心，不断加快数字化转型步伐和专业化进程。前期已经与中国电信、华为等开展了散杂货港口 5G 相关技术的各类应用，此次 RedCap 技术在港区 5G 专网环境内成功测试上线，对后续进一步丰富智慧港口的应用场景提供了技术实践，也对关键场景的规模化应用起到了极大的促进作用，更好地满足了我们港口企业提升自身核心竞争力的迫切需求。

5GRedCap 是中高速物联最佳承载，开启了物联产业新蓝海。中国电信将携手广大产业伙伴，推动 5GRedCap 产业生态健全，丰富包括港口、电力、煤矿、钢铁、化工等众多行业的 5GRedCap 业务应用，为 5G 应用更大规模更深层次部署打造生态底座。