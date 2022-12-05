微软 687 亿美元收购动视暴雪：一场长达 24 年的“追逐剧”

687 亿美元是一个怎样的概念？以 100 美元纸钞计算，按张叠放，高度可以超过 7.5 公里；按重量计算，超过 7.2 吨，而这是微软收购游戏公司动视暴雪开出的价码。

如果微软明年能够成功将动视暴雪纳入囊中，将会达成全球游戏行业、也是微软历史上最大的一次收购，微软也将超过任天堂，成为全球第三大游戏公司，仅次于索尼和腾讯。

自从微软在今年 1 月 18 日宣布与动视暴雪协商，正式提出收购以来，时间已经过去了 10 个多月，收购也到了阻力最大的时候。

01、24 年前，微软有意收购暴雪

微软对于游戏行业的热衷，由来已久。最早可以追溯到 20 世纪 80 年代，《微软模拟飞行》第一代于 1982 年发布，比第一代 Windows 操作系统的诞生时间还要早 3 年。值得一提的是，《微软模拟飞行》系列到现在仍然在持续开发更新，也成为了有史以来持续更新时间最长的 PC 游戏系列之一。

《微软模拟飞行》

1985 年，第一代 Windows 操作系统发布。为了让用户熟悉当时 Windows 系统先进的 GUI 界面，熟练鼠标操作，微软在其中加入了《黑白棋》这款简单的益智游戏，这也是第一款 Windows 系统内置游戏。此后，《扫雷》和《纸牌》取代了《黑白棋》成为了 Windows 3.0 版及后续版本的经典内置游戏。

微软真正把游戏当成一门大生意来做，是在 1995 年。彼时，微软已经是全球知名的 IT 企业，其操作系统、办公软件都已经在全球市场占据重要位置，但游戏部门对微软来说还只是“点缀”。

1995 年，微软在游戏领域逐渐崭露头角，游戏部门迎来新的负责人艾德・弗莱斯，从 Office 开发部门调任过来。同一年，索尼的 PS 和任天堂的土星游戏机相继登陆美国市场，但微软的重中之重是保证 Windows95 的顺利发布，游戏在微软收入占比中几乎可以忽略不计。

真正让微软在游戏行业尝到甜头的是 1997 年亮相的即时战略游戏《帝国时代》，当年《帝国时代》销量突破 200 万份。

《帝国时代》

1998 年，艾德・弗莱斯尝试游说微软高层收购暴雪（Blizzard）或者 Westwood（西木），但未成功，被维旺迪和艺电抢了先。退而求其次，在艾德・弗莱斯的主导下，微软收购了开发“机甲战士”系列的 FASA 工作室。

1999 年是微软游戏部门迎来转折的一年，当时微软董事长比尔・盖茨向索尼社长出井伸之伸出橄榄枝，希望索尼开发中的 PS2 能采用微软的游戏开发工具。出井伸之拒绝这一提议，并且在 PS2 发布会上，花了不少时间介绍 PS2 的非游戏功能，暗示 PS2 可以取代 PC，这一举动将盖茨激怒了。

财力雄厚的微软随即开始与一系列游戏公司展开合作或收购谈判。不过在与艺电、史克威尔、世嘉、任天堂等多家大公司接触过之后，最终谈判都无果。

2000 年，盖茨下定决心，微软要像索尼、任天堂一样既能开发游戏，又有自己的游戏机，由此 Xbox 游戏机开发计划全面启动。

其后的故事，游戏玩家耳熟能详。在家庭游戏机市场，索尼在打败了世嘉、任天堂、雅利达等一系列对手后，迎来了一个缠斗至今，比前面这些对手更有财力的重量级对手 —— 微软。

这 20 年中，微软在游戏市场多管齐下：持续推出新款 Xbox 游戏机，Xbox、Xbox360、Xbox One、Xbox One S、Xbox One X、Xbox Series X、Xbox Series S 等不断演进。

在此期间，2017 年亮相的 Xbox Game Pass（XGP）服务，是真正展现微软游戏行业“野望”的平台。

XGP 是一项通过月付玩游戏的服务，用户在每个月缴纳一定数额的月租费之后，就可以畅玩 Xbox Game Pass 游戏库中的所有游戏。

2019 年，XGP 服务开始支持 PC 平台。XGP 的重要意义在于，一方面打通了家用游戏机和 PC 两个平台，同时以相对低廉的价格，让游戏玩家玩到更多的游戏，降低了游戏的试错成本。

XGP 出现之前，在家用游戏机市场，游戏销售基本都采用“买断制”，一款 3A 游戏大作，售价通常在 60 美元左右，而 XGP 划分了不同的会员等级，最基础的会员等级月费 / 年费为 9.99 美元 / 59.99 美元。

在宣布收购动视暴雪之前，微软在游戏领域早有几笔重量级收购。如 2001 年收购全效工作室，该公司开发的《光环》是微软 Xbox 独占首发游戏大作；2014 年，24 亿美元收购《我的世界》的开发公司瑞典 Mojang；2020 年收购贝塞斯达软件的母公司 ZeniMax Media，将知名 IP《上古卷轴》系列和正在开发的《星空》纳入囊中。

但这些收购中，最大一笔是收购 ZeniMax，微软也只花了 75 亿美元。从 75 亿美元到 687 亿美元，接近微软一年的纯利润，动视暴雪对微软来说这么重要吗？

02、雪中送炭，还是乘火打劫？

今天的动视暴雪可以看成三家公司的集合体：动视（Activision）、暴雪和 King。其中历史最久的是动视，成立于 1979 年。动视的早期发展并不顺利，甚至一度转型成为数据库开发商，几次濒临破产，一直到 1997 年，合并了几家小型游戏工作室后，才逐步走出危机。

2007 年，在收购暴雪之后，28 岁的动视已经成为全球第二大（仅次于艺电）的第三方游戏制作发行商。2007 年 12 月 2 日，动视与维旺迪游戏宣布合并，更名为动视暴雪公司，进一步巩固了自己的市场地位。

2015 年，看中智能手机游戏市场的前景，以及休闲游戏的兴起，动视暴雪用 59 亿美元收购了 King，将《糖果传奇》这款著名的“三消游戏”带入了动视暴雪“大家庭”。

目前，动视暴雪拥有了《使命召唤》《吉他英雄》《魔兽世界》《星际争霸》《暗黑破坏神》《炉石传说》《守望先锋》《糖果传奇》等多个著名 IP。

图源：暴雪游戏

不过，动视暴雪这两年来经营并不如意，游戏大作开发进度不畅，其股价从 2021 年从 2 月最高点 103.81 美元下探至当年 12 月的 57.28 美元。

收购消息发布的当天，动视暴雪股价大涨 25.88%，从 65.39 美元跳涨至 82.31 美元。与之相较，687 亿美元的收购价，折算到动视暴雪的股本，相当于每股股价为 95 美元。

对于收购，目前业内普遍认为，微软和动视暴雪将实现双赢，一系列著名 IP 的加入，给微软的 XGP 加上了一个重重的砝码。而借助微软，动视暴雪的游戏有了一个稳定的渠道能力，市场成本得以降低，开发与人员成本也有望下降。

03、“对手”的反击

对于微软收购动视暴雪的进展，已经习惯“分分合合”的全球游戏行业中的“大玩家”绝大多数都持旁观者的心态。

腾讯、任天堂从未就此事公开表态。艺电首席执行官安德鲁・威尔逊最近在一次活动中表态，动视暴雪的《使命召唤》继续成为索尼 PS 平台独占游戏，对于艺电的跨平台的同类游戏《战地》系列来说也是个好消息。

唯一持明确激烈反对态度的，只有索尼一家。索尼给出的理由是，目前 PS 独占游戏《使命召唤：现代战争 2》会受到收购的不利影响，因为《使命召唤》是 PS 史上最畅销游戏 IP，年销量达到了 2500 万份，可以说是索尼 PS 生态的一大功臣了。

正因为《使命召唤》系列游戏有着如此强大的影响力，索尼才担心微软收购动视暴雪之后对自己很不利，因为微软很可能把《使命召唤》系列游戏纳入自家的 XGP 平台，这样 PS 平台的吸引力会下降。

微软 Xbox 业务负责人、游戏业务的“老大”菲尔・斯宾塞在公开场合向索尼承诺，《使命召唤》系列游戏仍会在 PS 上首发，且时间长度将超出索尼与动视暴雪的现有合同中所规定的时间。但显然，这样的口头保证，在微软和索尼两家全面竞争的态势下，并没有太多说服力。

04、各国反垄断机构态度不一

除了索尼之外，各个国家的反垄断机构也是微软、动视暴雪需要说服的。

最新消息称，负责此次收购的美国联邦贸易委员会 FTC 审查人员有的担心这笔交易会让微软破坏游戏市场的“竞争公平性”。

除了 FTC，欧洲和英国的监管机构也发起了深入的调查，英国竞争和市场管理局 (CMA) 10 月底也公布了微软和索尼就微软收购动视暴雪展开的辩论文件。

在文件中，微软透露了几个有趣的观点和证据。索尼拥有比 Xbox 更多的独占游戏：2021 年 PS 平台上有超过 280 款独家第一方和第三方游戏；索尼自身开发的第一方和独占游戏“质量更好”：2021 年索尼前 20 名独家游戏的平均得分为 87/100，而 Xbox 为 80/100；索尼 PS 游戏机的销量是同期微软 Xbox 销量的 2 倍。

但并非所有的反垄断机构都对微软和动视暴雪“Say No”。

沙特阿拉伯和巴西的国家监管机构已经批准该交易。近来利用国有资本，在全球游戏市场大举投资的沙特阿拉伯是首个批准此次收购案的国家。

巴西是第二个通过微软收购动视暴雪的国家。10 月，巴西经济防御行政委员会（CADE）“无限制地”批准了合并。对于索尼表示的担忧，CADE 给出的回应是，索尼失去《使命召唤》的独占权会加剧微软游戏平台的游戏这个理由并不成立。CADE 认为《使命召唤》并没有出现在 Steam 和 Switch 上，但这两家游戏平台近年来发展迅猛。因此，CADE 认为无论微软和动视暴雪的交易会在多大程度上威胁到索尼的地位，也仅仅只是对一家公司的风险，而不是对整个巴西游戏市场的威胁。

按照计划，这次收购要在 2023 年 7 月之前完成交易，如果不成功，微软也将支付 30 亿美元给动视暴雪。所以现在这桩收购案行至“半途”，好戏还在后头。

本文来自微信公众号：IT 时报 （ID：vittimes），作者：林斐，编辑：王昕、挨踢妹，排版：季嘉颖