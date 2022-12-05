英特尔 13 代酷睿 H / HX / P / U 系列处理器发布时间爆料

IT之家 12 月 5 日消息，根据爆料人 leaf_hobby 的最新消息，英特尔将于明年 1 月推出多款 13 代酷睿 H / HX / P / U 系列处理器。

爆料的具体时间为：

Raptor Lake-H / HX：2023/1/3 6:00

Raptor Lake-P：2023/1/3 6:00、2023/1/29 6:00

Raptor Lake-U：2023/1/3 6:00、2023/3/1-3/15

Alder Lake-N：2023/1/3 6:00

IT之家了解到，这一爆料也和之前 CPU-Z 曝光的内容相吻合，包括多款 13 代 H / HX 系列处理器。

英特尔 H 和 HK 系列为 45W TDP 的移动处理器，HX 系列则是 55W TDP 的更高端型号。核心数量方面，预计 H 系列 45W 处理器核心数量与上代相同，最高仍为 6 大核 + 8 小核。13 代酷睿 HX 系列预计将与 13 代酷睿桌面型号一致，最高为 8 大核 + 16 小核。

预计英特尔将在明年 1 月初的 CES 上发布 13 代酷睿移动处理器和非 K 系列的桌面处理器。搭载 13 代酷睿 H 系列处理器的游戏本预计将在明年第一季度上市。