聊天 AI ChatGPT 大火，却被程序员问答网站 Stack Overflow 禁用

IT之家 12 月 5 日消息，OpenAI 最近推出了一款聊天 AI ——ChatGPT，能够生成代码、修复 bug、在线问诊，甚至回答各种各样的问题，引发网友争相体验。

《让 AI 生成 AI 绘画提示词，OpenAI 最新成果 ChatGPT 被网友玩坏了！还会写代码修 bug》

然而，知名的程序员问答网站 Stack Overflow 宣布，将临时禁止在 Stack Overflow 上发布 ChatGPT 生成的文本。

IT之家了解到，官方表示，这是一项临时规则，旨在减缓使用 ChatGPT 创建答案的涌入。这一限制的原因是从 ChatGPT 获得正确答案的平均比率太低，因此发布 ChatGPT 创建的答案，对网站以及查询正确答案的用户来说是非常有害的。

虽然 ChatGPT 生成的答案错误率很高，但它们通常看起来可能很好，并且答案很容易产生。也有许多人尝试使用 ChatGPT 来创建答案，但没有专业知识或意愿在发布之前验证答案是否正确。

这些答案的数量（数千个）和内容通常需要至少具有一些主题专业知识的人详细阅读，以确定答案是否有用，这一情况对 Stack Overflow 基于志愿检查的基础设施产生了极大负担。因此，我们需要减少这些帖子的数量，从用户源头拒绝发布这类回答是更有效的方法。

因此，目前不允许使用 ChatGPT 在 Stack Overflow 上创建帖子。如果认为用户在此临时规则发布后使用了 ChatGPT，则将实施制裁以阻止用户继续发布此类内容，即使这些帖子在其它方面是可以接受的。