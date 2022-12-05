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首页 > 智能时代>人工智能

聊天 AI ChatGPT 大火，却被程序员问答网站 Stack Overflow 禁用

2022/12/5 21:46:35 来源：IT之家 作者：汪淼 责编：汪淼
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IT之家 12 月 5 日消息，OpenAI 最近推出了一款聊天 AI ——ChatGPT，能够生成代码、修复 bug、在线问诊，甚至回答各种各样的问题，引发网友争相体验。

让 AI 生成 AI 绘画提示词，OpenAI 最新成果 ChatGPT 被网友玩坏了！还会写代码修 bug

然而，知名的程序员问答网站 Stack Overflow 宣布，将临时禁止在 Stack Overflow 上发布 ChatGPT 生成的文本

IT之家了解到，官方表示，这是一项临时规则，旨在减缓使用 ChatGPT 创建答案的涌入。这一限制的原因是从 ChatGPT 获得正确答案的平均比率太低，因此发布 ChatGPT 创建的答案，对网站以及查询正确答案的用户来说是非常有害的。

虽然 ChatGPT 生成的答案错误率很高，但它们通常看起来可能很好，并且答案很容易产生。也有许多人尝试使用 ChatGPT 来创建答案，但没有专业知识或意愿在发布之前验证答案是否正确。

这些答案的数量（数千个）和内容通常需要至少具有一些主题专业知识的人详细阅读，以确定答案是否有用，这一情况对 Stack Overflow 基于志愿检查的基础设施产生了极大负担。因此，我们需要减少这些帖子的数量，从用户源头拒绝发布这类回答是更有效的方法。

因此，目前不允许使用 ChatGPT 在 Stack Overflow 上创建帖子。如果认为用户在此临时规则发布后使用了 ChatGPT，则将实施制裁以阻止用户继续发布此类内容，即使这些帖子在其它方面是可以接受的。

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关键词：AIStack OverflowChatGPT

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