太阳直径是月亮的 400 倍，它们看起来却一样大，巧合还是设计？

有人说太阳、月亮和地球是一对神秘的组合！因为太阳的直径大约是月亮直径的 400 倍，太阳到地球的距离又正好是地球到月亮的距离的 400 倍左右，所以从地面上看起来，天空中的月亮和太阳一样大。

图源 Pexels

太阳的直径为 139.2 万千米，月亮的直径为 3446 千米。日地平均距离为 1.5 亿千米，地月平均距离为 38 万千米。从数据上来看，这确实非常的巧合。

天文学家解释说这是天文学上的巧合！

正是由于这种奇妙的巧合的存在，还使得我们在地球上能够看到日全食这种奇妙的景象。发生日全食的时候，月亮完全遮挡住了太阳的光线，整个大地都昏暗了起来。

在太阳系内，目前还没有发现像太阳、月亮和地球这样关系特殊的组合。并且月球的质量占到了地球质量的 1.23%，地球这么一个小小的岩石行星，竟然能够拥有像月球这么大的卫星，在太阳系内也是比较独特的。

图源 Pexels

对于这种神奇的现象，有人认为，这并不是巧合，因为这种巧合在其看来实在是太不可思议了，很难不让人怀疑，是被设计的。

对于这个设计者，有人认为是神，有人认为是外星人。可众说纷纭之下都是猜测，不仅没有实质性的证据，而且逻辑性也差。

对于这种带有阴谋论的臆想，很多人都反驳过，不过仍然有很多人相信。这一点其实是可以理解的，毕竟每个人的认知水平不一样。大家在上小学的时候都被告知地球是一个球体，还给大家列举了很多例子，可你知道吗？世界上仍然有部分人认为地球是平的。

图源 Pexels

其实，天空中的月亮和太阳看起来一样大，真的是巧合，而且是仅存在于目前这个时间段的巧合，这种巧合是上亿年时间中的一个小插曲！

根据科学家的研究，月球是太阳系刚刚诞生之初的一颗大天体与原始地球相撞后分裂出的一部分形成的。在月亮刚诞生之初，那时它与地球的距离很近，只有几万公里，而那时地球的自转速度也很快。随着月球的逐渐远离，现在月球距离地球 38 万公里，地球自转速度相比诞生之初也慢了很多，自转周期目前约为 24 个小时。

在地球 45 亿多年的生命历程中，地球的公转轨道几乎没有发生太大的改变。那么据此可以得知，在十几亿年前，地球天空中的月亮看起来比太阳大些。而在那个时期，太阳、月亮和地球之间也根本不存在现在所说的这个巧合。

图源 Pexels

实际上使这一切发生的源动力是惯性和引力，而产生这种奇妙组合的支配者则是物理规律。

宇宙中的各种天体一直在永不停息地运动，相对位置与运动状态也会随着时间而发生改变，并不是永恒不变的。比如我们所熟知的北极星，并不是天空中某一颗恒定的恒星，它也会随着时间的变化而更替。再过几万年，北斗七星的形状也会因为遥远恒星的运动而发生显著改变，最后北斗七星的形状将变得支离破碎。

再回答一个网友的疑问，那就是为什么地球、月亮和太阳都悬浮在太空中，而不会往下掉？

地球上的物体之所以会往下掉，那是因为有重力的存在，而太空中没有重力，当然也没有上和下这种方向，既然不存在，当然不会发生往下掉的情况。悬浮力是借由重力而产生的反作用力，太空是真空，没有重力，因此它们并不是悬浮在太空中，太空中没有力量支撑它们的存在，它们也不需要这种支撑力或者悬浮力。至于它们为什么很有规律的运行，那是因为万有引力的存在。

本文来自微信公众号：科学探索菌 （ID：kxtsj9405），作者：南沙惊梦