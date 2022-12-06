27 年的“回眸”，微软开发 Win95 时就考虑为文件管理器引入标签页功能

IT之家 12 月 6 日消息，Win11 2022 Update 的文件管理器中终于引入了标签页功能，这能大大提高你的生产力。但你知道吗？第一个支持文件管理器标签页的是哪款 Windows 系统？答案是 Win95，微软早在 1995 年开发 Win95 的时候就考虑为文件管理器开发标签页功能。

国外网友 @wowstartsnow 近日发现了存在于 Win95 系统中的一个彩蛋，在截图中可以看到在这款经典系统的文件管理器中实现标签页功能是什么样子的。在推文中他表示：

Win11 Version 22H2 的一个重大更新为文件管理器引入了标签页功能。但你知道早在 Win95 的开发过程中微软就已经开始测试标签页功能了吗？25 年过去了，它们在 Windows 10 的开发周期中再次受到考验。

IT之家了解到，文件管理器中的标签页功能是随 Moments1 更新引入到 Win11 2022 Update 更新中的。微软宣布