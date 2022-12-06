美股三大股指全线下跌，纳指跌近 2%，特斯拉跌逾 6%

美国时间周一，美股收盘主要股指全线下跌，标数和纳指创近一个月最差单日表现。美国服务业数据强于预期，引发市场担忧美联储在抗击通胀方面可能需要采取更积极的措施。

道琼斯指数收于 33947.10 点，下跌 482.78 点，跌幅 1.40%；标准普尔 500 指数收于 3998.84 点，跌幅 1.79%；纳斯达克指数收于 11239.94 点，跌幅 1.93%。

大型科技股普遍下跌，亚马逊跌幅超过 3%，奈飞跌幅超过 2%，微软跌幅超过 1%，苹果、谷歌和 Meta 跌幅不到 1%。

芯片龙头股普遍下跌，其中英伟达、高通和博通等跌幅超过 1%。

新能源汽车龙头股多数下跌，特斯拉下跌 6.37%，此前有报道称其上海工厂即将减产，不过特斯拉否认了这些报道；Rivian 下跌 5.84%，法拉第未来下跌 3.89%；蔚来下跌 2.51%，小鹏下跌 0.96%，理想下跌 2.94%。

中概电商龙头股中，阿里巴巴上涨 0.51%，京东上涨 0.92%；拼多多上涨 1.69%。

其他热门中概股多数下跌，其中新东方下跌 3.88%，汽车之家下跌 2.74%，哔哩哔哩下跌 0.76%，知乎下跌 0.74%，BOSS 直聘与上一交易日持平，携程上涨 1.36%，百度上涨 2.74%。

具体来说，美股中的主要科技股表现如下：

美股中的主要芯片股表现如下：

在美上市的热门中概股表现如下：

继上周五公布美国强劲的工资增长数据之后，周一又公布了美国服务业的强劲数据，这两项数据都加剧了人们的担忧，即美联储的加息举措以及其温和的资产负债表缩减措施并未对美国劳动力市场产生太大影响。

美国供应管理协会（ISM）公布的报告显示，美国 11 月 ISM 非制造业指数意外上升至 56.5%, 高于市场预计的 53.7%，显示美国经济仍在稳步扩张。

投资公司 FHN Financial 资深分析师威尔・康普诺利（Will Compernolle）表示：“ISM 服务业报告非常强劲，显示经济过热，这意味着美联储将进一步收紧政策。事实证明，消费者的适应力比我预期的更强。”

他在电话中表示，由于有太多被压抑的需求，加息并未像美联储希望的那样给整体支出降温，因为企业仍在完成积压的订单。

上周五公布的美国 11 月就业数据显示，截至 11 月，平均时薪较上年同期增长逾 5%，超出经济学家的预期，引发了人们对工资强劲增长将继续推高通胀的担忧。

对美联储将采取更激进措施的担忧也推高了美国国债收益率，加大了股市的压力。美国时间周一，10 年期美债收益率上涨 9.6 个基点，至 3.6%。过去一个月，由于对美联储加息速度的预期不断变化，美债收益率大幅下降。