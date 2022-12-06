NASA 洞察号发现火星表层下存在炽热的岩浆

IT之家 12 月 6 日消息，一般人对火星的印象大概是干燥、死寂、尘土飞扬，尤其是在地质方面。

但来自美国宇航局洞察号火星着陆器的新数据似乎表明，火星表面以下并非静止不动，很有可能存在炽热的岩浆在不断沸腾，或许是正在等待着某一天的爆发。

IT之家了解到，“洞察号”着陆点是在火星上一个叫做“极乐平原”的地带，它在那里探测到了持续的地震活动。

科学家本周一发表在《自然天文学》杂志上的一项新研究发现，洞察号有证据表明该区域位于从火星地幔向上上升的热物质羽流之上。该地区也是一个被称为 Cerberus Fossae 的裂缝系统的所在地，而火星上最近的一次火山爆发被认为是在 5.3 万年前。

洞察号数据表明，目前在该区域下面的岩浆解释了着陆器探测到的火星地震现象，这些地震可能正在推动 Cerberus Fossae 火星地壳发生变化，可能导致未来某一天的火山喷发。

亚利桑那大学的阿德里安・布罗奎特和杰弗里・安德鲁斯-汉纳在研究论文中写道:“持续的羽流活动表明，今天的火星不仅会发生地震和火山，而且内部也具有活跃的地球动力学表现。”

研究者认为，这一发现也可能对火星表面以下环境的潜在宜居性有影响，因为火星表面可能比以前人类认为的更温暖。

不过很可惜，“洞察号”似乎已进入它生命的尾声，恐怕人类未来调查火星火山活动的任务将会留给未来的机器人，甚至可能是宇航员。