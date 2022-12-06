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因苹果 Find My 错误定位，美国 77 岁老太太起诉执行搜查的警官

2022/12/6 11:22:05 来源：IT之家 作者：故渊 责编：故渊
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IT之家 12 月 6 日消息，在过去几年，苹果的 Find My 功能立功无数，帮助受害者寻回丢失的 iPhone、iPad 等物品。但是 Find My 功能有时候也会出现偏差，导致警方错误锁定犯罪嫌疑人。

IT之家了解到，这起事件发生于 2022 年 1 月 3 日。位于美国丹佛的 Denver Hyatt 酒店发生一起卡车失窃案件，失主表示共有 2 架无人机、4000 美元现金和 1 台 iPhone 11。

丹佛警官加里・斯塔布 (Gary Staab) 通过追踪这名失主的 iPhone 11，最终锁定了一处民宅。在锁定目标之后，斯塔布申请了对该民宅的调查搜索令。

该民宅目前由 77 岁的鲁比・约翰逊 (Ruby Johnson) 居住，在本次调查中斯塔布带领的团队破坏了她的车门和窗户。此外在搜查过程中还破坏了约翰逊收藏的娃娃等一些财产，但是最终本次搜查中并未发现赃物。

于是约翰逊起诉斯塔布。援引美国全国广播公司新闻报道，在该诉讼中，斯塔布的搜查令侵犯了约翰逊根据州宪法享有的“免于无理搜查和没收”的权利。投诉称，斯塔布未能独立证实该地点。苹果的 Find My 应用旨在确定大致位置，不应用作执法工具。

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关键词：Find My

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