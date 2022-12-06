Steam 预购 EA 大作《死亡空间重制版》免费赠送《死亡空间 2》

IT之家 12 月 6 日消息，EA 科幻生存恐怖经典作品《死亡空间 重制版》现已在 Steam 开启预售，普通版 248 元，豪华版 298 元，支持中文字幕及配音，明年 1 月 28 日正式开售。

游戏官方现宣布，Steam 预购玩家将免费获得《死亡空间 2》原版。此外，《死亡空间》数字豪华版包含基础游戏和 5 款专属装扮

据介绍，这款游戏完全重建，旨在为玩家提供更身临其境的体验，包括视觉、音效和游戏性改进，同时尽力忠实地还原初版游戏惊险的视觉效果。

游戏介绍：

艾萨克・克拉克是一名普通的工程师，受命修复巨型采矿飞船 USG 石村号，结果发现事态超乎想象。飞船上的船员已被屠戮，而艾萨克心爱的伴侣妮可也在船上不知所踪。

现在，艾萨克独自一人，他可以依靠的只有自己的工程工具和技能。随着石村号上可怕谜团的真相浮出水面，他必须尽快找到妮可。艾萨克被充满敌意，名为“尸变体”的生物团团包围，面临着一场生存之战。他不仅要对抗飞船上不断升级的恐怖情形，还要面对自己即将崩溃的理智。