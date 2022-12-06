《极品飞车 22：不羁》开发总监：只登陆次世代是为了确保最佳体验

IT之家 12 月 6 日消息，《极品飞车 22：不羁》已于 12 月 2 日发售（标准版 248 元，豪华版 288 元），登陆 PC，PS5 和 Xbox Series X|S 平台。

《极品飞车：不羁》开发商 Criterion 的创意总监 Kieran Crimmins 最近接受了 Traxion.gg 的采访，采访中他就对用户比较关心的上世代游戏机问题做出了回应。

“我的意思是，我们想要这么做。因为我们在次世代主机上能够做得比上世代主机好很多。我们想要坚定自己的选择，我们想要为玩家提供最好的游戏体验。能够以 4K / 60 帧以及 HDR 效果游玩这款游戏绝对是革命性的赛车体验。全新的物理效果系统，全新的操作手感，全新的效果和全新的图像 —— 我认为任何游玩它的人都会彻底感受到这一点。”

当被问到 Criterion 选择放弃上世代主机这么庞大的用户基数，他们难道就没有犹豫过吗？Crimmins 说道：“太丢人了，我还想要让它登陆你知道的一切东西呢，比如登陆你的卡西欧手表或者高清电视机。但我们想要达到最优效果，你知道的，我们想要尽力带来最棒的用户体验。”

IT之家了解到，本作目前在 Steam 的评价为多半好评，2629 篇用户评测中有 77% 为好评。其媒体评分还算不错，目前 MC 均分 80 分。