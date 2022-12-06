Pinterest 宣布加入美国社交媒体裁员阵营，招聘团队也在面临缩减

北京时间 12 月 6 日下午消息，美国图片社交公司 Pinterest 公司的一位发言人表示，该公司将在今年余下的时间里放慢招聘速度，且该公司已在其招聘团队内部进行了裁员，部分招聘员工被裁，具体比例尚未透露。

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Pinterest 发言人表示：“今年的招聘工作基本完成，我司已拥有强大的人才储备。随着对招聘支持的需求降低，我们做出了削减招聘团队规模的艰难决定。”

截至今年 10 月，Pinterest 员工总数为 3975 人。此次裁员的规模似乎不像 Meta Platforms、Twitter 和 Snap 等社交媒体巨头那样大。

第三季度，Pinterest 的收入和用户增长都有所放缓，但该公司营收 6.85 亿美元，同比增长 8%，增速创新低，但并未像 Meta 等社交媒体企业一样出现营收同比下降的情况。其全球用户增长保持了平稳，而来自于北美的用户（其大部分收入的来源）则下降了 2%，至 9500 万人。

Pinterest 的股价在过去 6 个月里涨超 25%，而今年以来整体下跌了 34%，远低于 Snap 和 Meta 的跌幅。今年 8 月，激进投资方 Elliott Management 表示，其已经成为 Pinterest 的最大股东。在此期间，Pinterest 还削减了对创作者的一些激励措施。

上周，有报道称 Pinterest 已经结束了其创造者奖励计划，该计划为达到某些参与指标的创造者提供现金奖励。