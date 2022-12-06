《狙击精英 5》最新游戏数据：玩家数量达 500 万，“蛋击”次数达 1000 万

IT之家 12 月 6 日消息，《狙击精英 5》官方今日公布了一组游戏数据，称玩家数量突破 500 万人，总入侵次数超过 700 万次，击杀 AI 数量达 13 亿，其中爆蛋击杀次数达到 1000 万次。

IT之家了解到，今年 5 月，《狙击精英 5》正式推出，上线 Xbox One、Xbox Series X|S、PlayStation 4/5、Epic、Steam 和 Windows Store 平台，首日加入 Xbox Game Pass。

据介绍，《狙击精英 5》会带玩家见证菁英神射手 Karl Fairburne 到 1944 年的法国，破坏邪恶的 Kraken 计划（Operation Kraken）。官方表示，崭新的游戏地图以 1944 年法国各个的地点实境作为蓝图。在歼灭敌人的同时，提供玩家一个全新的移动系统和更大的沙盒选项，而这个沙盒选项也是《狙击精英》系列历代中最大型和最具沉浸感的地图。玩家亦可以邀请朋友来帮助你完成任务。《狙击精英 5》延续了《狙击精英》系列的特色，继续以出色的弹道系统和增强的击杀镜头，将无与伦比的战术狙击体验提升到另一个水平。游戏中新设的自定义选项让你能调整步枪、其他武器和弹药以配合不同任务和个人的游戏风格。

配置要求方面，该游戏的推荐配置 i5-8400+16GB 内存 + 6GB 显存 DX12 显卡。

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