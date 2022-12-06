韩国将要求 Kakao 制定应对措施，避免数据中心火灾导致服务中断再现

12 月 6 日消息，据国外媒体报道，今年 10 月 15 日，由于 SK C&C 板桥数据中心火灾，大量服务器受损，导致 Kakao 旗下的聊天软件 Kakao talk 等多项应用的服务中断，大量韩国用户受到了影响。

虽然 Kakao talk 服务器所在数据中心的火灾发生已有 50 天，相关受影响的服务也已经恢复，但围绕火灾导致服务中断的善后及应对措施，仍在进行中。

外媒最新的报道就显示，韩国科学与信息通信技术部在周二表示，他们将要求 Kakao talk 的运营方 Kakao 公司，在一个月内给出制定应对方案，避免数据中心火灾导致服务中断的情况再现。

10 月 15 日发生火灾的 SK C&C 板桥数据中心，有 Kakao 和 Naver 这两大韩国科技巨头的服务器，Kakao 旗下几乎所有在线服务的数据，都在这一数据中心，包括移动通信应用 Kakao Talk、银行服务应用 Kakao Bank 和交通领域的 Kakao T，数据中心的火灾，也导致多项服务中断，Naver 受影响的服务在火灾发生后几小时就得到恢复，但 Kakao 受影响的影响，持续了多天才全部恢复，影响大量韩国用户的日常生活。

从外媒最新的报道来看，火灾发生在 SK C&C 板桥数据中心地下室三层的电池室，火灾在发生之后 8 小时被扑灭，但火灾发生之后立即断电，导致了在数据中心存储数据的服务被中断。

除了要求给出应对措施，避免火灾导致的服务中断再次发生，韩国方面还要求 Kakao 制定详细的赔偿计划，对服务中断受到影响的用户进行赔偿。但他们也对 SK C&C 提出了要求，要求加强对电池的监管，对不足的地方进行改进。