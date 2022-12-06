上汽大众发布 ID.系列黑屏问题技术解决方案

IT之家 12 月 6 日消息，上汽大众-大众品牌官方微博今日晚间发布公告称，针对 ID.系列车辆在使用过程中遇到黑屏的情况，公司已制定相应技术解决方案，可通过两种措施自主恢复屏幕显示。如相应方法不能恢复，即日起，用户可以选择就近的授权经销商进行全面检查和故障排除。

亲爱的 ID.用户，

如果您的车辆在使用过程中遇到了黑屏的情况，请勿担忧，我们已制定了相应的技术解决方案。

您可以通过以下两种措施，自主恢复屏幕显示:

1.长按显示屏左下角电源键至中控屏幕亮起；

2.锁车后，等待车辆休眠至 SOS 灯熄灭后，重新启动车辆。

黑屏时如需开启空调，可在方向盘思左侧、空调出风口下灯光控制面板上，双击 max 按键即可。

如以上方法不能恢复，即日起，您可以选择就近的授权经销商，我们会为您进行全面检查和故障排除。

如需了解更多信息，也可随时拨打 400-820-11 11，或联系 ID.伙伴进行咨询。

对于给大家带来的不便我们深感抱歉! 再次感谢各位车主对我们的信赖与支持。