飞傲 Q7 便携台放推送固件 V1.04 更新：显示时长设定最长 30 分钟，短按音量旋钮唤醒屏幕

IT之家 12 月 6 日消息，飞傲 Q7 便携台放近期迎来了新固件 V1.04 版本更新。本次更新修改显示时长设定，由原来 5s~30s 改为 15s~30min；新增短按音量旋钮按键唤醒屏幕功能；新增菜单设置-返回功能选项；系统设置下新增 Technical Conformity 认证显示内容。

下面是更新内容：

1、修改显示时长设定，由原来 5s~30s 改为 15s~30min

2、新增短按音量旋钮按键唤醒屏幕功能

3、新增菜单设置-返回功能选项

4、系统设置下新增 Technical Conformity 认证显示内容

5、修复同轴模式解码 DSD64（DOP）时，采样率显示为 176k 问题

6、修复关机后小概率无法开机，需复位的问题

7、修复部分界面 UI 显示异常问题

8、其他 bug 修复与功能优化

新固件下载：点此链接。

今年 9 月，飞傲 Q7 发布，延续了飞傲第七代硬核机甲风设计语言，并配置了炫彩光感 RGB 氛围灯，配备了一块 1.3 英寸 240×240 分辨率的彩色显示屏，能够清晰直观地展现耳放的工作状态和一些常规设置菜单。

接口方面，Q7 同时配备了 USB、光纤以及同轴三种不同的数字输入接口，还配备了 6.35mm、4.4mm、3.5mm、2.5mm 的模拟输出接口，包含 2 种单端和 2 种平衡，并且兼容单端和平衡 LO 输出。

据介绍，Q7 从供电 + 反馈调节供设置了混合 5 级增益，可以从容适配各类耳塞与大耳。在超级大耳模式下，整机增益高达 16dB，平衡输出下峰值输出电压高达 35.3Vpp。Q7 在 DC 供电激活“超级大耳模式”后，输出功率相比电池供电模式下的 1500mW 提升 100% 至 3000mW。

IT之家了解到，Q7 在耳放部分采用了与 M17 和 K9 Pro 同款台机专用的 THX AAA 788 + 耳放技术，由四路 THX 放大电路构成全平衡耳放驱动，搭配五档混合增益。

USB 模块采用了 XMOS 最新 16 核芯的 XU316 芯片，双音频时钟加持，超低延时，整机最高可以支持到 768kHz 和 DSD512 以及 MQA 全解码。

DAC 模块采用高端 DAC ES9038PRO，左右两个声道各由 4 路并联成差分输出，解析力超群。蓝牙接收模块采用高通 QCC5124 蓝牙芯片，支持蓝牙 5.0 版本，以及支持高清蓝牙接收，包括 LDAC、aptX Adaptive、aptX LL、aptX HD 等编码。