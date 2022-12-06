为什么越来越多人喜欢放低手机拍照？

“把手机放低点！”“对，贴近地面些。”相信这样的对话，在日常的拍照过程中，大家经常会听到吧~

现在，越来越多人喜欢放低手机拍照，这究竟是为何呢？

经过一番研究与思考，我得出了三大主要原因：简洁画面、新奇视角、视觉延伸。

今天，我们就来了解一下“放低手机拍照”的魅力吧。Go~Go~Go~

1/.得到简洁的画面

得到“简洁的拍摄画面”，避免不必要的干扰元素进入我们的手机镜头里，这是拍出好照片的一大前提~

毕竟，画面的元素越少，我们的拍摄主题就越清晰明确，别人就越容易看懂自己在“拍什么”。

©sky | HUAWEI P40 Pro

所以，当你拍照时，遇到一些较为复杂的拍摄场景，不妨试着俯下身子，放低手机，贴近地面拍摄，你所获得的照片会更为简洁纯粹。

© 沃伦 | iPhone 12 Pro Max

就像碰到这样的草坪场景，四周存在一些杂乱的元素，如果只是选择正常的平拍视角，照片可能会平平无奇，甚至是杂乱无题。

将手机放低，“草坪与蓝天各占画面的二分之一”，这一低视角的拍摄，即可获得一张极简的草坪照了。

© 沃伦 | iPhone 12 Pro Max

因此，在日常的创作里，想要获得精简的画面，那就试着放低手机看看吧~

© 陆连宇 | HUAWEI P40 Pro

2/.获取新奇视角

“所见即所得”，是常规拍摄视角下获得的拍摄效果。但喜欢猎奇的人，总想着换个角度记录这个世界。

其中，在一些特殊的场景下，“放低手机拍照”，你会得到异于常规的新奇视角，领略各种奇趣的风景。

© 阿蒙 | HUAWEI Mate 40 Pro +

①趣 味 前 景

首先，当拍摄场景中存在前景元素时，“放低手机拍照”时常会产生趣味的“近大远小”透视现象。

即在画面成像效果上，前景物远大于背景物，画面的空间层次显著增加。

近处的大被单，远处的小人物......

© 阿蒙 | iPhone 11

海滩边渔民的忙碌之景

© 陈勇 | iPhone 6s Plus

糟糕，快被踩住了！

©Yais Yusman| iPhone

这一透视现象的产生，拍照变得更加有趣，而前景的巧用，更是将手机摄影创意的一面展露出来。

©mitz_patil

有时，低角度拍摄一些颠覆常规的错位照，更是给人带来新奇、独特的视觉体验。

比如，下面这两张错位照：“大狗和小人在沙滩上相遇”、“树枝妖娆的动作和远处行人跨步行走的动作存在相似性”，这两个画面魔幻而富有戏剧性。

©paulmacphail | iPhone

②梦 幻 倒 影

其次，就是“放低手机”拍梦幻的倒影照了。

城市街头的水坑，特别是雨后的地面场景，容易产生倒影。

此时，就特别适合放低手机位置、尽可能贴近地面，去抓拍“虚实交融”的倒影世界。

在构图方面，由于镜面反射原理，我们可以选择对称式构图去拍倒影。当你的手机镜头足够贴近水面时，就可以拍出对称的镜面效果。

© 沃伦 | Xiaomi 11 Ultra

如果是追求更为个性、神秘化的视觉效果，那就取局部的水坑之景吧！

© 沃伦 | Xiaomi 11 Ultra

为增添画面的故事性，在“放低手机”拍摄倒影照时，抓拍对象可以是街道上形形色色的路人，这样就能获得一张张视角独特的倒影照了。

© 妞妞 | HUAWEI P30 Pro

© 沃伦 | iPhone 12 Pro Max

因为改变拍摄视角，我们看到了别样的景观，这确实是“放低手机拍照”的独特魅力。

3/.产生视觉延伸

如果说，什么情况下人们拍照最喜欢“放低手机”，那非“拍大长腿”莫属。

毕竟，谁拍照都希望自己拥有“1 米 8”的大长腿哈哈哈~

因我们的手机自带镜头是一个定焦的广角镜头，虽然广角会产生画面畸变效果，但当我们能够掌握广角的这一“畸变”特性，比如将其运用到人像拍摄中，拍出大长腿效果并非难事。

所以拍照时，我们的手机可适当放低，然后采用仰拍方式，这样就能拍出你要的大长腿啦~

在拍摄过程中，可结合场景的特点，大胆做一些尝试。

如，借助手机的超广角模式，低角度仰拍人物与建筑的“合照”，画面有着很强的视觉延伸性，这样的人像照是不是很特别？

（温馨小提示: 使用手机的超广角模式拍人像时，人物的头部要尽量放置在画面中间，可以减小画面畸变。）

当处于夜晚场景时，如果你的手机存在夜间模式功能，且支持超广角拍摄，拍人像时一定要安排上哦~

shot on iPhone 12 Pro

shot on iPhone 12 Pro

以上三点，就是人们喜欢“放低手机拍照”的主要原因了。你喜欢的原因是哪一个呢？

以后拍照，要懂得利用好“放低手机拍照”这一技巧，或许你会得到意想不到的惊喜哦~

本文来自微信公众号：玩转手机摄影 （ID：wzsjsy），作者：Jane 老师