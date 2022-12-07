苹果 CEO 为台积电美国工厂站台，自研芯片将首次在美制造

北京时间 12 月 7 日消息，苹果公司 CEO 蒂姆・库克 (Tim Cook) 周二确认，苹果近十年时间来将首次在美国制造芯片。这是该公司减少对亚洲制造依赖的关键一步。

库克

周二，库克与美国总统拜登以及 AMD 等其它芯片公司的高管们，一起出席了台积电在建凤凰城工厂的设备搬入仪式，象征性地将第一批设备搬入这个耗资 120 亿美元的新工厂车间里。库克在发表讲话时称，当台积电美国工厂在 2024 年启用时，苹果将扩大与台积电的合作。目前，台积电已经在为苹果生产芯片。

“正如你们许多人所知道的，我们与台积电合作制造芯片，为我们在全球的产品提供动力，”库克表示，“随着台积电在美国建立新的、更深的根基，我们期待在未来几年扩大这项工作。”

库克表示，苹果大部分设备所使用的自研芯片将在凤凰城工厂生产。“多亏了这么多人的辛勤工作，这些芯片才能被骄傲地盖上‘美国制造’的标签。”库克说。一开始，台积电凤凰城工厂只会为苹果生产少量芯片，使用的技术可能不如该公司 2024 年旗舰设备所需要的技术。

与此同时，台积电周二预计，当该公司在亚利桑那州规划的两座芯片制造商工厂启用后，他们能够带来 100 亿美元的年营收。

“当两家晶圆厂建成后，我们每年将生产 60 多万片晶圆，年营收将达到 100 亿美元，为客户带来的产品销售额超过 400 亿美元，" 台积电 CEO 刘德音表示。

台积电周二表示，公司已把这些工厂的计划投资增加了两倍多，达到 400 亿美元。第一个晶圆厂将在 2024 年投入使用，而附近的第二个工厂将在 2026 年生产先进芯片。