可提高你的生产力，Cherry 推出适用于 Mac 的两款键盘和一款鼠标

IT之家 12 月 7 日消息，Cherry Americas 为了提高 Mac 用户的生产力，近日推出了适用于 Mac 设备的两款键盘和一款鼠标。新产品包括用于 Mac 的 KW 9100 Slim、KC 6000C 键盘，以及 GENTIX BT 蓝牙无线鼠标。

这是一款无线键盘，内置 650mAh 容量电池可循环充电使用。带有数字键盘的 Chiclet 布局采用了 SX 键技术，Cherry 声称其使用寿命为 1000 万次按键。

IT之家了解到，该键盘提供了一个可编程按钮，提供诸如任务控制、Spotlight 搜索、屏幕亮度、媒体控制等 13 项 Mac 功能。该键盘配有一条 USB-A 到 USB-C 的电缆，需要 macOS High Sierra 10.13 或更高版本。目前已经在亚马逊上架销售，售价为 59.99 美元（约 418 元人民币）。

樱桃公司的 KC 6000C 是一款有线 USB-C 键盘，按键采用 Mac 布局。该键盘同样配备了一个可编程按钮，提供诸如任务控制、Spotlight 搜索、屏幕亮度、媒体控制等 13 项 Mac 功能。

该公司表示，他们专有的 Cherry SX 剪刀技术，噪音低，质量高。预计使用寿命为 1000 万次击键。它的设计时尚简约，符合 Mac 的审美，橡胶脚的高度调节，提供符合人体工程学的书写。

KC 6000C 已经在亚马逊上架，价格为 35 美元（约 244 元人民币）。

Gentix BT 鼠标可以通过蓝牙 5.0 无线连接到 Mac、iPad 甚至是智能电视。蓝色照明的滚轮提供了一个视觉亮点，给出了所选分辨率和电池状态的信息。它有一个可切换的精确光学传感器，提供足够的精度和速度，灵敏度高达 2000DPI。

Gentix BT 已经在亚马逊上架，价格为 24.99 美元。