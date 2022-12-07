奈飞联席 CEO：还没看到体育赛事直播的盈利模式

北京时间 12 月 7 日早间消息，据报道，当地时间周二，美国视频流媒体巨头奈飞（Netflix）联席首席执行官泰德・萨拉多斯（Ted Sarandos）表示，在体育赛事网络直播领域，奈飞管理团队还没有看到能够走向盈利的商业模式。

萨拉多斯同时兼任奈飞公司首席内容官。他表示，美国专业体育赛事的传统商业模式建立在电视播出的商业模式基础上，而转播提供商购买体育赛事直播版权的投入非常巨大。

周二，在参加“瑞银集团全球 TMT 大会”时，萨拉多斯表示：“今天，我们还没有看到购买大型体育赛事直播权业务的盈利模式。”

近些年，体育赛事直播成为一个互联网市场的焦点领域，网络视频巨头苹果（Apple TV+）和亚马逊（Prime Video）纷纷增加了体育赛事直播服务，两家公司各自购买了美国职业足球联赛以及美国橄榄球联盟周四比赛的直播权。另外，美国三大电视巨头之一的 NBC 环球公司，除了在电视频道上直播美国橄榄球联盟周日夜间的比赛之外，也同步在旗下的网络视频平台“Peacock”直播这些赛事。

萨拉多斯表示，过去，即使没有购买大型体育赛事的直播版权（比如美国橄榄球决赛赛事“超级碗”），奈飞也能够不断增加网络视频会员。他认为未来即使没有体育赛事直播服务，奈飞也能够逐渐把视频会员的规模翻一倍。不过，萨拉多斯并未完全排除未来奈飞进入体育赛事直播的可能性。

在大会上，萨拉多斯介绍说，奈飞并不是反对基于互联网的体育赛事直播，本公司只是更加重视是否能够盈利，而到目前为止，奈飞还没有想出如何能够以盈利的方式直播重大体育比赛。