不服马斯克，贝索斯联手美军工企业竞标 NASA 月球着陆器合同

北京时间 12 月 7 日消息，杰夫・贝索斯 (Jeff Bezos) 旗下太空公司蓝色起源、美国军工企业波音公司和洛克希德・马丁公司周二宣布，他们将联手向美国宇航局 (NASA) 推介一款月球着陆器。此前，贝索斯在竞标月球着陆器合同时已败给埃隆・马斯克 (Elon Musk)。

马斯克与贝索斯是太空对手

这项联合开发月球着陆器提议由蓝色起源牵头，是这些公司第二次尝试赢得令人垂涎的月球着陆器合同。目前，NASA 正根据价值数以十亿美元计的“阿尔忒弥斯”(Artemis) 计划为登月寻找更多选择。NASA 把这项提案的截止时间设定在周二，该机构预计将在 2023 年 6 月公布中标者。

去年，NASA 选择了马斯克旗下的 SpaceX 公司，在未来 10 年内执行前几次阿尔忒弥斯登月任务，并主要因为资金限制原因拒绝了蓝色起源所牵头团队提出的竞标方案。这让蓝色起源很不满，并起诉了 NASA，质疑该机构只将合同授予 SpaceX。后来，NASA 再次招标寻求第二个月球着陆器方案，作为 SpaceX 月球着陆器的备份。

蓝色起源周二在其网站上发布的一份简短声明，披露其团队已向 NASA 提交了第二个月球着陆器项目的竞标方案，并称“与 NASA 合作，该团队将实现在月球上的持续存在”。蓝色起源的团队还包括航天器软件公司 Draper、太空机器人公司 Astrobotic、已被蓝色起源收购的军用和民用机器人系统制造商 Honeybee Robotics。