美光开始出货业界首款采用 232 层 NAND 技术的消费级 SSD

IT之家 12 月 7 日消息，美光科技公司今天宣布，正在向全球 PC OEM 客户运送美光 2550 NVMe 固态硬盘，用于主流笔记本电脑和台式机。美光 2550 SSD 采用 232 层 NAND 技术，是全球首款使用超过 200 层 NAND 的消费级固态硬盘（client SSD）。

美光公司客户存储部副总裁兼总经理 Praveen Vaidyanathan 说：“我们专注于通过这款固态硬盘为 PC 用户提供卓越的用户体验。新的 2550 固态硬盘建立在我们已经建立并广泛采用的 PCIe Gen4 架构上。它还采用了美光行业领先的 232 层 NAND，并专注于热架构和电源设计。这些能力提供了令人印象深刻的应用性能和惊人的节能效果。”

官方称，与同类竞争产品相比，美光 2550 固态硬盘传输文件的速度提高了 112%，运行办公效率应用的速度提高了 67%，加载主流游戏的速度提高了 57%，运行内容创建应用的速度提高了 78%。还提供了惊人的连续读取性能，每秒高达 5GB 字节，连续写入性能每秒高达 4GB 字节，分别比上一代 SSD 快 1.4 和 1.3 倍。

美光对进入和退出自启动节能状态的优化，对主控使用先进的工艺节点，以及通过主机内存缓冲器（HMB）技术消除 DRAM，这些创新措施共同实现了电池的睡眠功耗低于 2.5 毫瓦，主动空闲功耗低于 150 毫瓦，以及主动功耗低于 5.5 瓦。

IT之家了解到，美光 2550 固态硬盘有 22x80mm、22x42mm 和 22x30mm 三种外形尺寸，有 256GB、512GB 和 1TB 三种容量，该产品的售价还未公布。