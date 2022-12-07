美股三大股指全线下跌，苹果、微软跌超 2%，哔哩哔哩、理想汽车涨逾 4%

美国时间周二，美股收盘主要股指全线大幅下跌，延续前一交易日的跌势。华尔街银行高管警告美国经济可能出现衰退，同时在美国多项经济数据好于预期后，投资者正在评估美联储收紧货币政策的路径。

道琼斯指数收于 33596.34 点，下跌 350.76 点，跌幅 1.03%；标准普尔 500 指数收于 3941.26 点，跌幅 1.44%；纳斯达克指数收于 11014.89 点，跌幅 2.00%。

大型科技股普遍下跌，Meta 跌幅超过 6%，欧洲数据监管机构对其处理个人数据的方式做出了裁决；亚马逊跌幅超过 3%，苹果、谷歌、微软和奈飞跌幅均超过 2%。

芯片龙头股普遍下跌，其中 AMD 跌幅超过 4%，英伟达跌幅超过 3%，台积电和高通跌幅超过 2%。

新能源汽车龙头股涨跌不一，特斯拉下跌 1.44%，Rivian 下跌 5.55%，法拉第未来下跌 13.26%；蔚来上涨 3.44%，小鹏上涨 3.09%，理想上涨 4.48%。

中概电商龙头股中，阿里巴巴上涨 1.03%，京东上涨 1.98%，拼多多下跌 1.01%。

其他热门中概股多数上涨，其中知乎上涨 6.67%，哔哩哔哩上涨 4.42%，满帮上涨 2.35%，汽车之家上涨 1.81%，新东方上涨 1.76%，携程上涨 1.25%，百度上涨 0.35%，BOSS 直聘下跌 0.15%。

具体来说，美股中的主要科技股表现如下：

美股中的主要芯片股表现如下：

在美上市的热门中概股表现如下：

美国经济数据强于预期，引发市场对美联储进一步加息的担忧，美股本周未能从开局的疲软中反弹。

美股周二延续周一的跌势，标普 500 指数录得近两个月来最大两日跌幅，纳斯达克指数则创下了去年 11 月初以来最差的两日表现。

投资者对美联储将继续加息以控制物价上涨并最终引发经济衰退的担忧进一步加剧。此外，华尔街一些大型银行的高管也发出了一些悲观的经济警告。摩根大通首席执行官杰米・戴蒙（Jamie Dimon）周二警告称，居高不下的通胀率可能会引发明年经济衰退，因为过高的物价会导致消费者支出枯竭。

高盛首席执行官大卫・所罗门（David Solomon）周二也表示，他预计未来几个月美国经济将陷入衰退，而市场未来将经历一段坎坷时期，奖金减少甚至可能裁员应该不足为奇。

技术分析师指出，在市场再次未能突破既定的下行趋势之后，股市再次出现了反弹。

投资平台 MarketEar.com 的评论员指出，标普 500 指数最近从 10 月中旬的低点反弹，很大程度上是由做空市场的投资者急于回补头寸推动的，而不是基本面看涨。