嫌 Neuralink 员工做事慢，马斯克：我恨不得在你们脑袋上绑炸弹

12 月 7 日消息，据知情人士透露，由于嫌脑机接口公司 Neuralink 员工的行动不够快，其创始人埃隆・马斯克（Elon Musk）曾多次让他们想象“头顶绑炸弹”的场景，以此促使他们更努力工作。

三位知情人士表示，他们在过去几年里多次听到马斯克发出类似评论。一名 Neuralink 离职员工回忆称，马斯克曾告诉员工，如果他们不能加快进度，他将在公司内部引爆“市场失灵”。许多员工将此视为“关门倒闭”的威胁。

今年早些时候，马斯克还在一封电子邮件中告诉员工，公司的行动不够快，“这快把我逼疯了！”

目前曝光的内部文件和对 20 多名在职以及离职员工的采访显示，员工们认为，马斯克加快 Neuralink 技术开发的努力导致了错误的实验，在测试中令被杀死的动物数量增加。据悉，与 Neuralink 有关的实验已经造成大约 1500 只动物死亡。

两位知情人士称，应一名联邦检察官的要求，美国农业部监察长正在对 Neuralink 进行调查。这次调查的重点是 Neuralink 是否存在违反《动物福利法》的行为，该法案规定了研究人员如何对待动物和进行动物测试。

Neuralink 和美国农业部发言人都没有回应置评请求。

在联邦调查的消息传出之前，公益组织“负责任医生委员会”今年早些时候表示，其获得的记录显示，由于 Neuralink 实验期间动物护理不足和进行高度侵入性的实验性头部植入，许多猴子经历了极端的痛苦。

上周，马斯克在演示活动中解释了人们对 Neuralink 对待其测试对象的担忧。他说，参与测试的猴子“实际上很喜欢做演示”，因为它们会得到奖励。

马斯克于 2016 年与人联合创立了 Neuralink。这位亿万富翁过去曾表示，Neuralink 的芯片将来可以做很多事情，包括帮助治愈瘫痪和赋予人们心灵感应能力等。

但是，该公司的努力似乎已经落后于竞争对手。另一家脑机接口初创公司 Synchron 于 2019 年在澳大利亚墨尔本启动了人体试验，并于今年早些时候抢先马斯克的公司，将其首个设备植入美国患者体内。

与此同时，自 2019 年以来，马斯克始终未能实现他自己制定的目标，即 Neuralink 何时开始将其设备植入人类大脑。今年 8 月，有报道称，这位亿万富翁曾就可能投资于竞争对手 Synchron 事宜与后者进行过接洽。

众所周知，这并不是马斯克首次敦促员工努力工作，他在特斯拉和 SpaceX 都以制定崇高目标而闻名。最近，马斯克呼吁推特员工参加“长时间、高强度的硬核工作”，甚至还鼓励员工在办公室通宵工作。